被動元件供給吃緊 市場看明年報價有機會調漲

今年下半年以來，被動元件市況加溫，近期市場研究機構及業者均看好，明年全球被動元件供給將吃緊，市場法人預期，明年在需求的增加大於供給之下，第2季之後，MLCC及晶片電阻報價將有機會調漲，整體被動元件市況有機會優於今年表現。

先前國內主要被動元件廠公布今年第3季業績之後，不少被動元件今年以來，前3季業績表現都呈現階梯式逐季成長表現，同時，也有多廠被動元件廠今年累計至前3季的獲利，已超越去年全年水準，整體而言，被動元件市況已逐漸走出去年相對較低水準。

對於明年被動元件市況展望，近日市場法人表示，由於明年全球電子業仍可望受到電動車、汽車電子及5G手機出貨持續成長的帶動，連帶明年全球被動元件的產值也可望較今年成長約11.1%。

由於看好明年市況，今年下半年已有被動元件大廠進行產能擴充，目前市場研究機構估計，明年新產能的增幅約在10%，因此，在需求增強大於供給的增加幅度下，預估到明年第2季之後，產業即將進入全年旺季，屆時，包括MLCC及晶片電阻的供給將出現吃緊的情況，明年第3季被動元件報價有機會調漲。

日前國內二大被動元件廠國巨（2327）及華新科（2492）對先後對產業後市表示樂觀的看法，且二大廠目前產能的稼動率國巨持續由8成提升，而華新科已達9成左右，後市在市場需求看好下，有機會向上增加。

另外，先前日系國際大廠村田、太陽誘電先後對後市表示樂觀，近日則傳出，由於被動元件供貨仍吃緊，明年第1季價格仍維持穩健，對業者來說，沒有受到疫情及淡季效應太大影響，明年首季供需及價格已是優於預期。