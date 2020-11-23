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電競嘉年華WirHouse 2020本周台中登場 電競概念股樂

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

台灣正宗電競嘉年華LAN party網路派對 WirHouse 即將於本周11月27日至29日在台中登場，由於今年因為新冠疫情，台灣是少數可以正常舉辦電競比賽活動的市場，因此今年的電競活動更是備受關注，台股相關供應鏈包含華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）等可望受惠。

向來對電競產業傾力相挺的華碩旗下ROG玩家共和國與AMD進駐BYOC（自攜設備）區，於三天兩夜的電競盛會中讓玩家們搶先體驗多款高性能新品。中華電信（2412）本次進駐 WirHouse 帶來 5G 創新應用體驗，包含 5G Hami VR、5G HamiVideo 多視角、雲端遊戲…等服務體驗，另外還有電競顯示器如BENQ、AMD等也贊助此活動。

大型LANParty網路派對WirForce自2014年起舉辦至今，每一年透過一場活動，邀請喜歡打電動的朋友們，三天兩夜聚在一起玩遊戲。過去因為所有參與者的支持，WirForce這幾年從「一起玩」變成「狂歡」，讓「打電動」成為「慶典」。全球風行多年「Lan Party」（網路派對）是一種多人攜帶電腦透過區域網路（LAN）在指定時間持續進行遊戲的聚會活動；目前最具指標性的 Lan Party 是 1994 年在瑞典興起的「DreamHack」，從數十人的小型聚會發展到每年動輒數萬人參加。

Lan Party 核心區域「BYOC」，是 Bring Your Own Computer 的縮寫，意旨參加者攜帶自己電腦主機、顯示器、遊戲主機等一同參與盛會。玩家參加Lan Party期間除了玩遊戲，還能在空檔之餘參與電競賽事、發起趣味活動、加入社群交流，讓玩遊戲成為連線娛樂的終極體驗。

電競 5G

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