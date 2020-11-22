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上漲空間65%！外資看聯電 目標價喊到54.5元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
聯電。報系資料照
聯電。報系資料照

半導體需求旺，晶圓代工二哥聯電（2303）繼瑞銀證券喊出45元、外資圈最高目標價，高盛今（22）日發布報告進一步唱旺，8吋晶圓調漲及12吋產能拉高，將帶動聯電營運「超水準」演出，預估2020〜2022年每股純益（EPS）三級跳，自1.85元躍為3.21元，目標價一舉拉升到54.5元，換算聯電的潛在上漲空間高達65%。

高盛今年8月翻多聯電時，喊出領先當時市場的32元目標價，隱含看好聯電長線市值衝4,000億元，而隨股價正式突破，外資圈也紛紛上修，高盛認為，目前市場上仍沒有一個能完整反映8吋及12吋晶圓需求對聯電營運的影響預測，依其評估，聯電受惠可望在2020〜2022年繳出獲利複合成長32%的驚人成績。

高盛表示，聯電近年營運已逐步由先進製程驅動，轉為報酬目標驅動，顯現在今年代工需求轉強，聯電近幾季獲利表現大幅提升，充分受益於OLED面板、WiFi晶片、CMOS ISPs及5G RF晶片加速成長。

高盛指出，市場需求持續綿延不斷，聯電第3季獲利創下14年新高，只是大趨勢的開端，後續除了8吋再漲，聯電12吋晶圓產能也會受惠5G、AI及HPC需求拉升，預估可達90〜95%，加上28奈米同步好轉，不排除聯電齊步拉高今、明年資本支出，自原有的8億和9億美金，雙雙提高到12億美金。

高盛補充，聯電8吋晶圓供不應求，迄目前8吋產能占總營收比約20〜25%，在聯發科（2454）、矽力-KY（6415）等大客戶5G電源管理晶片需求持續高漲，產品毛利、價格（ASP）都有長足成長性。預測下半年8吋產能利用率高檔不墜，綜合ASP將比上半年增3.4%，明年相對今年更增加3.7%。

高盛財測經調整後，最新預估，今、明、後年聯電獲利可逐年成長到224億元、255億元及389億元，換算EPS挑戰1.85元、2.11元及3.21元，同期毛利率自21%提升到32%，派發股利也會從1.1元增加到1.9元。

聯電 高盛

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