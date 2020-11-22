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蘋果新筆電熱賣 台鏈進補

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

蘋果筆電MacBook因性價比優異，加上蘋果首款自製M1處理器具備強大效能，已在市場掀起一股銷售熱潮，有助於台積電、可成、新日興、奇鋐等台系供應鏈業績吃補。

據市調機構TrendForce預估，今年MacBook出貨量上看1,550萬台，年成長23.1%，明年MacBook出貨量將以1,710萬台並創歷史新高，年成長達10%以上，顯示蘋果筆電成長力道不容小覷。

據悉，新款MacBook核心處理器M1由台積電代工，可成供應機殼，新日興提供軸承，奇鋐則負責散熱模組；針對蘋果新筆電拉貨概況，供應鏈業者均不予置評。

法人表示，近年來筆電市場趨向穩定或小幅衰退，今年因新冠肺炎疫情帶動遠距教學及辦公，因此有望出貨量轉為正成長，約來到1.9%，而MacBook出貨量成長率卻高達23%，優於平均水準，也顯示蘋果在筆電市場的影響力越來越大。

法人認為許多台廠都是蘋果筆電供應鏈，雖然銷量遠不及iPhone，但訂單穩健，且產品壽命長，毛利率也不差，因此許多台系零組件廠都競相搶進MacBook供應行列，未來若需求量變大，自然可挹注業者營運向上。

目前M1雖只在13.3吋MacBook Air與MacBook Pro搭載，但市場預期明年14吋與16吋MacBook Pro也會陸續導入Apple Silicon M系列處理器，屆時蘋果在筆電產品線將日趨完整，供應鏈也將雨露均霑。

此外，第4季筆電市場需求略有停滯，除第2、3季拉貨強勁，造成基期較高外，還有一部分原因來自英特爾處理器有缺貨狀況，蘋果本次在部分新機種導入自家處理器M1，有助分散風險，因此出貨也較為順暢。

法人認為，過去幾年，英特爾偶爾會發生處理器難產狀況，造成PC、筆電無貨可出的窘境，雖然大部分最終都能解決，但往往也會造成品牌廠新品上市延宕，加上自製處理器成本較低，遂成為蘋果改變核心處理器策略的原因，對台廠而言，最重要的還是產品能出貨，才會有營收挹注。

筆電 蘋果 MacBook

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