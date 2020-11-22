蘋果M1晶片強大 拚翻轉市場

蘋果新筆電MacBook最大亮點是自製處理器M1，該處理器由台積電5奈米製程代工，近期更有不少玩家對MacBook進行測試，發現M1效能完全不輸給英特爾i7系列及AMD R7系列，令人相當驚艷。

業界人士指出，過去無論是筆電或桌機的處理器大多都是x86架構，ARM架構則應用在智慧手機較多，如今蘋果的設計能力搭配台積電的製程，已成功讓ARM架構應用在主流筆電中，未來有可能讓其他筆電爭相效仿，進而翻轉市場。

蘋果筆電過去一向都是靠極簡外觀設計及繪圖處理能力著名，但在處理器效能方面並無太大亮點，本次M1處理器帶來的效能已打破過去舊有刻板印象。

據悉，M1採ARM架構，因此功耗較低，也讓筆電待機時間較長，但過去ARM架構雖耗電量較小，效能相對較為不足；然而，由於台積電5奈米製程及蘋果的設計能力，卻讓M1處理器同時兼具效能與低功耗，也無怪乎讓許多用戶驚呼連連。