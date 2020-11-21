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談華新、東元換股案 黃茂雄：雙贏局面

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

東元集團（1504）會長黃茂雄今（21）日出席東元獎頒獎典禮，會後接受媒體採訪指出，華新麗華、東元彼此持股，絕對是雙贏局面，不光是為了因應寶佳集團的策略，更重要的是華新麗華跟東元有很多業務可以合作、互補，並且開創出更多商機，對二家集團都是正面幫助。

針對寶佳集團來勢洶洶，很可能在明年股東會取得董事席次；黃茂雄認為，每一個股東的要求跟願望都不同，而寶佳是「非常特別」的股東，他們買了這麼多東元股票的目的為何，相信董事長跟總經理會去深入瞭解，而寶佳也似乎很想跟我對話，但因為已經不是當家了，不適合做這種事情。

東元與華新麗華20日共同宣布，雙方以增資發行新股、股份交換方式進行合作，股份交換後，東元將持有華新 6% 股權，華新則持有東元 8% 股權，而東元大股東寶佳集團的持股，將從 26.46% 降至 24.34%，因此華新麗華被視為扮演「白騎士」，藉此攜手東元，力抗寶佳爭奪經營權。

不過，即使東元跟華新麗華利用增資方式，稀釋寶佳的持股比重，但估計寶佳仍會是第一大股東。對此，黃茂雄指出，寶佳確實還是「單一第一大股東」，但我們所有的大股東跟策略合作夥伴，持股不會比他們少，有信心能讓公司維持穩定經營。

此外，外界關注東元、華新麗華未來是否會提高持股比重，對此，黃茂雄表示，目前不排除雙方會有增加持股的可能，而且目前是母公司彼此持股，未來子公司彼此持股或者業務合作是很有可能發生，藉此進一步強化合作關係。

東元為全球前五大馬達製造廠商，同時在綠能產業、能源管理及智慧工廠等領域布局；華新長期深耕基礎材料領域，為台灣電線電纜產業領導廠商，近年積極朝向智慧電網、太陽能及風能等產業應用產品發展。

華新麗華 東元 股東會

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