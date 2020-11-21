張忠謀：台灣願加入多邊自由貿易協定
台積電（2330）創辦人張忠謀代表蔡英文總統出席今年APEC領袖峰會。張忠謀在峰會中表示，在後疫情時代，數位科技在人們工作、休閒生活、醫療保健中將愈趨重要，台灣在數位科技供應鏈已擁有相當重要一部分，在後疫情時代，台灣願與世界分享成功經驗。
總統府今（21）日下午舉行APEC領袖峰會會後記者會，張忠謀接受媒體詢問時表示，台灣很願意加入多邊、雙邊自由貿易協定。
張忠謀在APEC領袖峰會上也提及後疫情時代樣貌。他表示，在後疫情時代，數位科技在人們工作、休閒生活、醫療保健中將愈趨重要。人工智慧是數位科技領域中一個分支，不僅能夠提升醫生的醫療效率，亦能提高醫療保健系統之效能。這不是一個夢想，而是已經真實地發生在我們生活之中。
張忠謀表示，全球目前沒有任何單一經濟體擁有完整的數位科技供應鏈，事實上，沒有一個經濟體能夠負擔一個完整的數位科技供應鏈，並且同時具有國際競爭力。然而，台灣在這個供應鏈中擁有相當重要一部分，從半導體製造設備、半導體設計和製造，一直到系統工程及組裝都包括在內。
張忠謀表示，後疫情的數位時代，台灣十分願意和世界分享成功經驗，並與APEC成員經濟體合作，共創光明、健康的數位未來。
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