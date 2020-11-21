台博館沈浸式劇場啟用 首播友達合作影片「微觀視界」

國立台灣博物館今（21）日啟用沈浸式環形劇場，啟用後首播的就是台博館與面板大廠友達（2409）跨界合作影片「微觀視界」，透過顯微攝影、縮時攝影、超高解析空拍攝影，以及3D電腦動畫等方式製作動態影片，結合科學描繪與3D繪圖技術，以放大近萬倍的花粉顯微影像及花朵形態為素材，以微觀的視角，展現植物世界裡令人驚奇的生命律動。

今日台博館首次以沈浸式環形劇場播放「微觀視界」，並邀請到導演呂文元、3D動畫團隊總監魏景明及台博館研究團隊出席映後座談，分享影片製作的過程及挑戰。

台博館館長洪世佑指出，博物館研究團隊採集近百種植物的花粉，並以電子顯微鏡掃描及拍攝花粉影像，研究成果結合了藝術與數位科技，以微觀的視角，展現植物世界裡令人驚奇的型態構造與生命律動。影片中可看到30種多種不同形態的花粉3D模型，透過特效動畫及後製合成，展現花粉與花卉舞動的影像，讓觀眾走入絢麗奪目的植物微觀視界。相信將帶給大家耳目一新的感受，也希望觀眾能從中獲得感動與啟發，關心身處的自然環境。

友達永續長古秀華表示，影片創作邀請了高畫質攝影及後製經驗豐富的製片團隊與3D動畫團隊協同合作，藉由現代影像科技與視覺藝術的結合，讓花與花粉的微觀紋理在充滿瑰麗色彩的視覺和震撼聲光效果中，以最細膩的角度呈現植物的微觀影像，讓觀眾不僅看見植物的生命力，也瞭解微小的花粉及多樣的植物對大自然的重要性。

花粉的大小通常只有頭髮直徑的1/2至1/3，人類無法用肉眼看見這些形態各異的花粉。此部影片以花粉顯微照片作為視覺影像創作的基礎，以3D動畫繪圖技術，將平面影像轉換成立體模型，並以高階的影像技術拍攝花朵，再融合植物實拍，進行動態影像創作，讓觀眾以微觀視角觀看植物及花粉之美。