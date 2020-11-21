友達董事長彭双浪 獲頒「工業工程獎章-產業貢獻獎」

友達（2409）董事長暨執行長彭双浪今（21）日獲頒社團法人中國工業工程學會（CIIE）「工業工程獎章-產業貢獻獎」，表彰其長期投入顯示技術耕耘及應用發展，積極推動企業社會責任、促進產業鏈合作，並落實綠色智慧製造，對於產業領域貢獻卓著。

「工業工程獎章-產業貢獻獎」可說是國內工業工程領域最高肯定，由社團法人中國工業工程學會主辦，獎項旨在表彰對產業應用具卓越貢獻者。彭双浪投入業界逾30年，持續推動技術創新，率領友達搶先布局Mini LED、Micro LED等新世代顯示技術，加速價值轉型策略，致力成為智慧場域整合方案提供者。

友達近年加速發展智慧製造，2015年啟動智慧製造2.0專案，海內外13個製造基地全面導入大數據、AIoT、自動化，已推動近300件智慧製造專案，透過流程最佳化、創新工具導入，實踐智慧工廠目標。同時，友達以20多年製造服務及智慧製造轉型經驗，延伸發展智慧工業服務，為企業進行診斷、諮詢及培訓，並提供智慧製造工業硬體服務，協助企業導入數位轉型整體解決方案，客戶遍及家電製造、電子SMT、醫療、精密加工等近百家企業。

此外，友達也積極創新打造循環經濟，像是將製程中的廢銅酸轉化為具經濟價值的銅棒，每年回收有價銅金屬達百萬公噸；突破製程用水回收技術，運用多階段回收再利用方式，將製程用水濃縮減量達到零排放，並向其他業者提供水處理及智能化控制的永續解決方案。在能源方面，友達也積極開發太陽能電廠智慧運維系統，攜手供應鏈夥伴及客戶拓展屋頂、地面及水面型各類電廠，活化閒置空間、開創綠能。

在人才培育上，友達積極投入AI人才養成，2017年參與捐助成立AIA台灣人工智慧學校，透過產官學研交流、深化合作，已培育超過8,000位人工智慧人才；號召成立GOLF學用接軌聯盟，促成學校教育和產業所需無縫接軌，也設立全台首座液晶面板實習工廠，提供光電相關科系學生實作機會，與外界分享寶貴的企業資源。

友達長期以來也落實高標準公司治理，將企業永續發展與營運核心策略緊密結合，以永續委員會作為公司永續發展運作的最高治理機構，並持續策化推動企業永續轉型，在經濟、環境及社會各面向均表現卓越。自2010年起連續11年入選道瓊世界永續性指數成份股，並連續三年入選彭博性別平等指數，以及名列富比世2020最佳企業雇主排行榜，獲得國內外CSR獎項肯定。

引領企業穩健發展之際，彭双浪也推動跨產業協會成立台灣顯示器產業聯合總會，並擔任台北市電腦商業同業公會現任理事長，促進產業鏈整合，成功深化產業全球影響力。