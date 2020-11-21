追趕台積 三星擬在美蓋新廠

韓媒《Infostock Daily》引述消息人士報導，三星集團擬投資百億美元，在美國德州奧斯汀建立12吋新廠，成為三星在美國的第二座生產基地，業界解讀，三星在美國將擴大7奈米以下，甚至更先進的3奈米先進製程布局，緊追台積電在美國投資腳步。

台積電一向不評論競爭對手的動態。不過，依據台積電美國專案規畫，台積電已確定投資120億美元，在亞利桑那州建立美國第二座生產基地，明年動工並計畫2024年量產，相關計畫本周已獲得美國官方核可。台積電昨（20）日也公布美國兩家子公司取得加州聖荷西當地1,423坪不動產使用權，持續擴大美國市場布局。

韓媒報導，三星這座新廠預計全部採用極紫外光（EUV）微影製程設備，將是三星在南韓以外的第一個使用EUV生產的廠區，目標加快拉近和台積電距離。啟用後將生產非記憶體半導體，以及系統整合晶片（system LSI）。不過，南韓媒體報導並未提到目前三星美國德州奧斯汀的新工廠是否已經通過美國政府的審查或已進入最終階段。

根據三星官方資訊顯示，今年5月在南韓平澤啟動建設5奈米EUV工廠，並已在華城廠區量產5奈米，合計南韓本地有六大生產基地，至於美國僅有德州設有12吋廠生產65奈米乃至14奈米製程。

半導體業界則推估，三星美國新廠設立若要爭取美國補助預料仍要一段時間，最快明年才會有新進展。