三星5奈米產能 與台積電落差達兩成

三星積極在5奈米製程上追趕台積電，不過，研究機構數據顯示，三星在南韓量產5奈米，相較於台積電仍有約兩成的產能落差。

Business Korea昨（20）日報導提到，獨立分析師和諮詢公司Omdia預測，2020年全球晶圓代工營收將年增13.5%至682億美元，2021年至2024年還將進一步成長至738億美元、805億美元、873億美元、944億美元。

分析機構指出，今年第3季期間，台積電的晶圓代工全球市占率為53.9%、遠高於三星的17.4%，台積電領先三星的差距也高於今年第2季。集邦科技日前發布報告則提到，台積電積極擴張5奈米製程，2021年底將囊括近六成先進製程市占。三星2021年雖仍有5奈米擴產計畫，用於高通Snapdragon 885及自家Exynos晶片，不過，相較台積電估計有兩成產能落差。