東元與華新策略聯盟換股 深化長期夥伴關係

東元（1504）與華新麗華（1605）今晚於證交所召開重大訊息記者會，雙方經董事會決議，將進行策略聯盟，透過股份交換深化長期夥伴關係，結合彼此所長，藉以提升雙方競爭力，為共同布局下一代智慧電網、智能製造及新能源產業應用進行策略合作。雙方本於互惠共利之基礎，整合既有客戶資源，加速事業發展，以分享彼此業務合作所產生之綜效。

雙方宣佈以增資發行新股方式，進行換股交易，華新麗華將以205,332,690股，交換東元電機171,103,730股，換股比例約為華新麗華每1股換發東元電機約0.83股。

預計換股交易完成後，華新麗華將持有東元電機約8%股權，東元電機則將持有華新麗華約6%股權。

東元電機技術雄厚，為全球前五大馬達製造廠商，同時在綠能產業、能源管理及智慧工廠等領域也有卓越之聲譽。華新麗華長期深耕基礎材料領域，為台灣電線電纜產業領導廠商，近年積極朝向智慧電網、太陽能及風能等產業應用產品發展。

基於產業趨勢及市場共性，本次合作將結合雙方優勢，以互利共贏為基礎，共同開拓產業新局。

東元電機與華新麗華結緣已久，互信基礎深厚，在業務上亦有長期合作關係，本次合作案是著眼於彼此的發展願景，可以互相提攜，因此雙方對本次的策略聯盟抱持樂觀，有信心為兩家上市公司帶來成長動能，並為所有股東創造長期利益。