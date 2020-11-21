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中華電 太陽能停車場啟用

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導

中華電信（2412）在雲林科技工業區，打造區內首座兼具發電及停車功能的太陽能停車場昨（20）日啟用。中華電信總經理郭水義表示，這座太陽能停車場占地2,206坪，每年可發電57.5萬度綠電，並規劃200席停車位，提供園區內周邊廠商員工便捷停車環境，兼具環保及長期投資效益。

郭水義指出，這座停車場每年可有效降低293公噸二氧化碳排放量，等同約發揮30公頃造林效益，未來還將陸續引進智慧化停管設備及太陽能LED導引停車燈，打造成為工業區重要地標。

中華電信南區分公司總經理張義豐表示，台灣擁有充足的日照及厚實的綠能產業，因此中華電信自2015年全力發展太陽光電、風力發電、沼氣發電等綠色再生能源，截至2020年10月止，全國已建置450多個案場，總發電量超過270MW。並與台電公司結合在彰濱工業區設置台灣單一最大的地面型太陽能電廠，占地140 公頃、裝置容量100MW，相當於28座棒球場面積，設備與技術近九成都來自台灣供應鏈，每年可發1.4億度綠電，可提供超過4萬個家庭用戶一整年的用電量。

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