台達電 斷層掃描系統試用

台達電子（2308）昨（20）日宣布以20呎貨櫃，裝載自行研發製造的微米級活體小動物用電腦斷層掃描系統「μCT-100」以及高解析度桌上型斷層掃描儀「μCT-100X」，啟動「CT Café快閃實驗室」巡迴活動。

台達電表示，快閃實驗室於11月下旬起分四梯次進駐台北榮民總醫院致德樓、中央研究院人文館、陽明大學及台灣大學，供生科、生醫、農業、地質、材料等相關領域，對微米電腦斷層技術有興趣的研究人員線上預約、免費試用。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達自2011年起開始投入開發高技術門檻的人醫X光電源產品，2015年更進一步踏入臨床獸醫、臨床前和工業用X光影像設備的開發，陸續成功研發出DELPet獸醫用X光機、DELInspect工業用非破壞性電腦斷層檢測儀以及DELab系列微米級電腦斷層掃瞄等專業生醫影像設備，取得多項專利並屢獲台灣精品獎金質獎的肯定。其中，μCT-100活體小動物用電腦斷層掃瞄系統已獲亞洲重要研究機構青睞，成功進入台灣和日本市場。電腦斷層掃描（CT）是一種X光3D成像技術，最常見的就是醫院中的臨床電腦斷層掃描，可以在不侵入人體的情況下瞭解體內結構狀況。