前董座涉三寶案遭判刑 元太：深感遺憾

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

台北地方法院今（20）日針對元太科技（8069）前經理人涉及子公司購買Giant Crystal Universal Development Inc.（GC公司）發行可交換公司債違反證券交易法案件，一審判決元太前董事長劉思誠有罪。元太公司於晚間發表聲明，對審判結果表示遺憾。

以下為元太公司聲明稿全文：

針對今（20）日台北地方法院對元太科技二名前經理人涉及元太科技之三家子公司購買Giant Crystal Universal Development Inc.（GC公司）發行之可交換公司債美金850萬元違反證券交易法案件，一審判決元太科技前董事長劉思誠有罪，元太科技表達遺憾。

元太科技子公司投資850萬美元予GC公司案，該投資案為前任元太科技董事長劉思誠考量公司與股東最佳利益後所做之決定。元太科技之三家子公司，PVI Global, Dream Universe, Tech Smart於民國106年8月將GC公司發行之海外擔保交換公司債850萬元美金，加計利息約美金389萬元，共計美金1,239萬元，全數收回，為公司帶來高額獲利，元太科技並無遭受任何損害。

元太科技前董事長劉思誠當時秉持專業及誠信原則，以替公司及股東創造最佳獲利的考量下，做出合理之商業判斷及投資決策，絕無任何違法犯罪之意，對於替元太科技全體股東賺得高額收益，卻因此背負有罪判決，元太科技深感遺憾，並將全力支持及協助劉前董事長爭取清白。

元太 公司債

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