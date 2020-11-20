貿聯攜手鈺群領先推出USB4 Gen 3 Type-C傳輸線

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

貿聯集團（3665）今日宣布其全新USB4 Gen 3 Type-C傳輸線已正式量產並前進市場，這項傳輸線內建由鈺創旗下鈺群科技開發的USB Type-C E-Marker傳輸線控制晶片IEJ903。該產品已正式通過USB開發者論壇USB-IF認證，未來在高頻寬應用領域及多協定傳輸將扮演重要角色。

貿聯集團高速線產品市場開發副總經理Mike Lin表示，透過一條USB Type-C傳輸線，就可傳輸高達40Gbps 資料速率和傳輸高達100W功率的USB PD電力，讓消費者使用更加便利，很高興貿聯能領先市場推出高品質認證之最先進傳輸線。

鈺創董事長兼執行長盧超群表示，為奪得先機，鈺群科技已領先全球取得USB4及Thunderbolt雙認證， 採用EJ903 E-Maker客戶均已成功通過英特爾認證，並取得Thunderbolt電纜上的閃電標誌，其中不乏世界級傳輸線製造商。今通過USB-IF認證的EJ903 USB控制晶片，將有助於將E-Marker IC整合到USB4產品中，加速USB4普及應用。

貿聯推出的 USB4 Gen 3 Type-C 傳輸線，可支援USB4 Gen 3 40Gbps資料傳輸；另外也能支援PD 3.0 E-marker及20V/5A的電力傳輸；採堅固耐用的同軸電纜結構，達到穩定的訊號完整性及降低電磁干擾；可向下相容於現有之USB 3.2、USB 2.0及Thunderbolt 3等主機或裝置；纜線長度突破USB Type-C連接線及連接器規格2.0規範，最長長度可達1公尺。

USB 傳輸線

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