零壹總座黃素娥：資服業明年持續看到成長動能

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

零壹（3029）今（20）日線上法說，零壹總經理黃素娥表示，明年包括電信業在5G的投入、物聯網（IOT）發展，以及政府與企業都積極布局資安，資訊服務業持續看到成長動能，零壹對明年營運看法審慎樂觀。

黃素娥表示，零壹未來的營運展望，在代理布局上，將持續擴大市場版圖，包括在既有產品增加價值，打造平台生態圈，連結產業趨勢擴大產品線代理，尤其數位轉型，智慧服務及IOT等。在服務加值上，將提升技術能力及與原廠在技術上的介接，零壹有很好的技術團隊，可以提供更深化的顧問服務，是零壹可以更穩定獲利的基礎。

法人提問，明年台灣半導體業積極擴廠，是否有助零壹營運。黃素娥表示，科技業是零壹耕耘已久的領域，半導體積極擴廠，當然有助資訊服務業的需求成長。而零壹是加值的代理商，代理原廠產品進行加值後，針對不同產業及客群、區域提供整體解決方案，主要的客戶是經銷商，由經銷商面向終端客戶。

零壹今年以來營收及獲利表現亮眼，黃素娥表示，雖然有新冠肺炎疫情，但因政府鼓勵資安發展，帶動市場需求；加上面對疫情台灣高科技業超前部署持續擴廠，兩大因素帶動零壹今年業績成長。預期明年在5G、IOT、AI、雲端、大數據等需求持續帶動，市場仍具成長動能。而因應市場需求，零壹也將進行更多的異業結盟，增進在代理領域的價值，並打造零壹的夥伴生態圈，提供一站式服務滿足客戶需求，希望在原廠認證搭配跨域合作，讓零壹成為台灣IT數位轉型首選供應夥伴。

零壹 疫情 半導體

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