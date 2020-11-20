貿聯攜手鈺創科技 領先推出USB4 Gen 3 Type-C傳輸線

全球互連解決方案供應製造商BizLink貿聯（3665）宣布其全新USB4 Gen 3 Type-C傳輸線已正式量產並前進市場，其內建支援由鈺群科技、鈺創科技（5351）開發之USB4™規格之USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC–EJ903，透過 40Gbps 認證線材可實現高達 40Gbps (Gbps: Gigabits per second，每秒10億位元)的傳輸速率。該產品已正式通過USB開發者論壇USB-IF認證，隨著USB4™的新技術發展，USB4™ Gen 3 Type-C傳輸線在高頻寬應用領域及多協定傳輸扮演重要角色，USB4™未來市場潛力看好。

領先推出通過USB開發者論壇(USB-IF)認證之USB4 Gen 3 Type-C 傳輸線新產品，貿聯高速線產品市場開發副總經理Mike Lin表示，透過一條USB Type-C傳輸線，就可傳輸高達40Gbps 之USB4™資料速率和傳輸高達100W功率之USBPD電力，讓消費者使用更加便利，很高興我們能領先市場推出高品質認證之最先進傳輸線。而貿聯與鈺群、鈺創向來是良好合作夥伴，E-Marker晶片在標記線纜數據性能的同時，也會標記線纜的電力傳輸能力，未來在市場傳輸線產品將扮演重要角色。

鈺創科技董事長兼執行長盧超群也表示，為奪得市場先機，鈺群科技已領先全球取得USB4TM及Thunderbolt™的雙認證，採用EJ903E-Maker客戶均已成功通過Intel認證而取得Thunderbolt電纜上的閃電標誌，其中，不乏世界級傳輸線製造商。今通過USB-IF認證的40Gbps USB4TMCable解決方案EJ903將有助於將E-MarkerIC整合到USB4TM產品中，有助於終端消費者選用，加速USB4TM的普及應用。