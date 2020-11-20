艾美特可轉債轉換價27元 Q4電暖器旺季力求全年獲利

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

小家電龍頭大廠艾美特-KY今 （20）日公告第四次無擔保轉換公司債轉換價27元，預計募資4億元，作為充實營運資金、償還銀行借款為主。艾美特指出，第4季是電暖器旺季，今年受到疫情影響，目標單季的營運損益兩平，全年力求獲利。

艾美特表示，本次可轉債經與主辦承銷商共同議定以109年11月20日為轉換價格訂定基準日，前一個營業日平均收盤價25.25元乘以溢價率107%，訂定轉換價格為每股27元。

艾美特強調，第4季是電暖器旺季，日前在雙十一的網購買氣回溫，但仍無法跟往年沒有疫情業績相比。在第3季營運小虧，前三季仍是獲利的籌碼下，全年目標能夠維持有盈餘的水準。

今年艾美特在雙十一除跟大陸重要網購的京東、淘寶合作銷售外，在台灣市場也跟momo網購、蝦皮購物台灣、PChome線上購物，以及Yahoo奇摩購物中心攜手，擴大在網購業績的佔比。艾美特指出，大陸是最主要的銷售市場，在大陸的網路業績佔比已達六成，超過實體店面的銷售量。

前十個月艾美特合併營收79.54億元，年減11.1%。第3季每股純益淨損0.46元，所幸第二季EPS 1.96元，前三季EPS 1.1元。艾美特強調，第4季加拚損益兩平，全年維持獲利目標就可以達成。

艾美特業績兩大來源為電扇及電暖器，又稱為二季產品，在夏季以銷售電扇為主，冬季則以電暖器為重。在董事長史瑞斌領軍下，下半年營運以強化工廠效率、新品開發、使產品多功能發展加上成本控制為努力策略。

新品開發會在原有電暖器及電風扇兩季節產品基礎上，增加新品如窗型空調和壓縮機應用產品，此外，強化複合產品開發，將產品結合消毒、殺菌和空淨等多功合一的發展，在全球疫情蔓延的危機下持續尋找更多的商機。

艾美特 網購

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