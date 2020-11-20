精英第4季淡季不淡 泰國廠明年量產筆電

精英（2331）總經理楊龍光今（20）日表示，2020第4季是傳統淡季，桌上型電腦業務會下滑，但筆電代工業務會往上，整體來看，業績將會與第3季持平，可說是淡季不淡，2021年除了維持傳統個人電腦（PC）業務之外，將積極提升充電樁等非PC業務，來提升獲利。

精英2020第3季營收為68.08億元，季減11.77%，年減4.5%；稅後純益為1.09億元，季減46%、年減34%，每股純益（EPS） 0.2元，相較第2季與去年同期分別為0.36元、0.3元。2020年前三季稅後純益為1.19億元，每股純益0.21元。由於第4季業績，有機會維持第3季水準，法人預估，精英2020全年獲利可期。

精英今天參加券商舉辦的法說會，該公司產品以桌機為主，占營收比重六成，筆電占兩成，剩下為其他產品，例如電動車充電樁等。精英主要客戶包括戴爾、惠普、聯想、宏碁與華碩等品牌PC業者。

楊龍光表示，目前精英產能利用率100%，因為營收規模一直在縮小，不賺錢的產品不做，並收斂品牌業務，轉為以代工為主。預估2020第4季業績將與第3季相當，雖然桌機出貨將下來，但是筆電標案將出貨，使得業績上來。至於2021年第1季，因為12月底中國大陸工廠的人力將流失，過完農曆年才會來，預期將進入淡季。

為了因應美中貿易戰，精英除了大陸深圳的廠房，也規劃在泰國生產，目前泰國廠已經生產主機板與桌機，2021年將生產筆電。未來大陸與泰國產能分別為85：15。

業外方面，精英因資產活化，2017年底決定處分深圳廠興英科技予卓越集團，2020第3季股權交易的部分已全數入袋，總金額達人民幣11.5億元，目前已認列金額比例為27%。

至於第二階段還有搬遷補償金人民幣25億元待收，預估要到2025年左右才會完成。