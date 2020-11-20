宏碁PLANET9即時AI翻譯 將開放封測

宏碁（2353）次世代電競社群平台PLANET9在上個月全球發表會時推出全新獨家即時AI翻譯功能「SigridWave」，由AI人工智慧技術為核心的遊戲內即時翻譯功能，為遊戲術語和特殊用法量身打造， 「SigridWave」也將於26日開放封測，邀請全球玩家搶先下載體驗，突破語言隔閡提供玩家中英雙向翻譯，促進全球玩家之間的遊戲交流。

SigridWave是一款遊戲內即時AI翻譯功能，利用深度學習技術突破語言隔閡，促進全球遊戲玩家之間的交流。SigridWave已整合進PLANET9電腦版應用程式中，可從遊戲大廳中啟動，並以可自定義的遊戲運行。在遊戲過程中，SigridWave使用自動語音辨識（ASR）技術來辨識玩家語音，並將其轉換為文字串，同時通過類神經機器翻譯（NMT）技術翻譯此文字內容。

迄今為止，SigridWave已接受超過一千萬組雙語句對訓練，以便識別特定遊戲中的特殊術語（例如ADS、camping等）以及學習玩家的表達方式。

PLANET9為貼近玩家需求，除了推出多項功能，滿足多元玩家的期待；日前，更與英國倫敦名校合作舉辦邀請賽，並邀請英國當地網紅共同參與電競盛事，目前共有四所學校倫敦大學學院、羅漢普頓大學、倫敦南岸大學及倫敦帝國學院將於明日（英國當地時間21日）角逐總決賽爭奪冠軍寶座。未來，PLANET9也將持續深耕電競教育市場，與英國多所大專院校洽談更多合作可能，讓玩家在未來職涯上能夠結合電競興趣與所學專長，為電競產業發揮一己之力。