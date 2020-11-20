去美化訂單需求高 矽力、世芯、晶心科受惠

在拜登贏得美國總統大選之後，外界預期，美中之間的緊張情勢，可能在短期內仍難以明顯扭轉，中方供應鏈自主化與去美化的腳步應會持續，包括矽力（6415）、世芯與晶心科，都是可望受惠的業者。

電源管理IC大廠矽力累計前10月合併營收為111.43億元，年增31.2％，為歷年同期新高，其第3季業績創單季歷史新高。法人估計，該公司本季還有可能延續佳績，有機會季增5％至10％，帶動全年表現刷新紀錄，明年也還有機會更上層樓。

矽力第3季獲利也同步創單季歷史新高，每股純益為8.41元，累計前三季每股純益為23.98元。

矽力前三季的產品結構中，以工業類應用的比重最高，占比達36％，其次是消費性電子應用的35％，資訊產品占16％，網通產品則占13％。

目前資料中心應用約占矽力業績的5％至10％，今年表現頗佳，而在消費性電子應用產品線中，電視應用的表現也不錯。至於基地台應用本季動能可能較緩，但矽力評估，明年上半應可恢復成長。

另外，特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯營運展望也樂觀，該公司累計前10月合併營收為57.37億元，年增達73.4％，第3季營收與獲利同創歷史新高。法人估計，其本季業績仍有望小幅增加個位數百分比，持續改寫新猷，並帶動年度業績攀峰，同時，明年業績還有機會再增長二到三成。

目前高效能運算（HPC）相關案件是世芯最主要的營收領域來源，第3季相關業績占比超過七成。世芯表示，中國的HPC相關需求，預期將會維持強勁，其中國大客戶的需求，包括委託設計（NRE）與量產，都持續增長。中國CPU客戶的7奈米與16奈米製程產品出貨，預期將是本季與明年世芯主要的業績成長驅動力。

世芯今年的量產業務，主要成長動能來自於中國CPU大客戶飛騰，而第4季的量產業務增長動能，主要是有另一家CPU大客戶供資料中心應用的7奈米製程產品開始出貨。

另外，世芯為歐美地區客戶製作的AI晶片案件，預計將陸續於本季與明年上半流片。

至於嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）方面，RISC-V業務發展持續受到關注，尤其中國市場在相關領域的發展態度顯得積極。

晶心科的RISC-V業務，目前僅貢獻簽約授權金，但該公司認為，明年上半就會進一步開始有RISC-V相關量產權利金貢獻。法人估計，晶心科明年整體RISC-V業績成長幅度可上看三成。

晶心科第3季仍處於虧損狀態，每股淨損0.69元，累計前三季每股淨損1.99元，不過第4季有機會賺錢。該公司累計前10月合併營收為3.79億元，年減8.2％，明年力拚轉為獲利局面。