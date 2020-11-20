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宏達電自製XR內容首度亮相 11月22日正式上架

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
宏達電。 本報資料照片
宏達電。 本報資料照片

宏達電（2498）今（20）日宣布HTC全新自製內容《恐龍紀元XR》將首度在台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND登場，預計11月22日將正式上架，為VIVE Studios首款原創自製的XR延展實境內容。

宏達電表示，這款全新體感內容特別結合VR、AR與體感裝置，讓虛實之間更真實毫無界限，此外，還突破過去VR作品的擬真畫質，讓觀眾感受最新的XR應用。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，「這次所推出的《恐龍紀元XR》體感體驗，呈現VR與AR的全新應用，透過XR新科技讓觀眾能在一個真實與虛擬世界轉換更加流暢的體驗中獲得全新的啟發」。

他指出，「《恐龍紀元XR》是VIVE Studio獨力自製的XR延展實境內容，展現HTC領先業界的創新研發能力，結合VR與AR科技，加上震動體感座艙帶來的極致沉浸體感，讓觀眾宛如穿越時空，體驗如影城般的頂級娛樂聲光享受」。

VR 恐龍 HTC

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