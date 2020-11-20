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工業富聯參展世界互聯網大會 大秀多型態落地應用

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

2020年世界互聯網大會 • 互聯網發展論壇將在11月22~24日登場，今年論壇主題「數位賦能 共創未來 - 攜手構建網路空間命運共同體」，3天的活動採線下、線上雙軌進行，展現各國互聯網發展新趨勢；工業富聯除了董事長李軍旗將在論壇中暢談傳統製造邁向新智造的轉變外，同時也將展出多型態落地應用。

世界互聯網大會 • 互聯網發展論壇將在浙江烏鎮揭幕；李軍旗將在大會主秀之一的「工業互聯網的創新與突破」論壇，暢談傳統製造邁向新智造的轉變過程中，產業會遇到什麼樣的變革與機遇；首席資料官劉宗長則將深入探討工業互聯網技術與平臺應用，如何協助產業價值升級。

隨著5G、工業互聯網等新型基礎設施進一步完善，各行各業都將迎來嶄新機會。大會除安排多場論壇探討世界互聯網最新發展趨勢和前瞻技術外，現場則進行重點展示，以人工智慧、雲計算、大數據、區塊鏈等新技術及應用為主。

工業富聯將由「智慧製造+工業互聯網」雙輪驅動戰略出發，預計展出燈塔工廠、智慧製造軟硬整合解決方案、區域互聯網平臺、物聯智慧城市成果、全球頂尖的精密工具與刀具雲、柔性物流解決方案等多項最新發展。

從互聯到智聯，工業富聯指出，在工業互聯網領域積累的技術優勢和產業基礎，不僅可適用整個生態鏈的管理科學化和決策智慧化，且在入股鼎捷軟體後，更有利於工業軟體管理經驗的精進應用；與騰訊雲的戰略合作協定，將帶動各場景應用，促進工業人工智慧等新技術在互聯網領域的應用落地。

互聯網 軟體 人工智慧

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