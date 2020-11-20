晶電前3季虧損 第4季營收有望小增

LED大廠晶電（2448）今年前3季營運呈現虧損，不過，第4季主要產品線中，除了TV相關產品需求動能仍較疲弱之外，其餘在手機、顯示器、車用及IR等領域出貨動能均不錯，市場法人預期該公司第4季營收有機會小幅優於上季表現。

晶電今年以來因MiniLED題材受到市場關注，不過，由於營運規模相對同業大，因此，在營運比重上MiniLE上仍未能帶動公司獲利，使得晶電今年前3季單季均呈現虧損。

不過，今年第4季以來，由於全球重要的手機品牌廠已陸續推出新型機款，刺激市場需求增溫，因此，晶電也手機領域出貨也受到帶動，另外，在顯示器、車用及IR部分的出貨也維持近期高檔水準，市場分析師預估，晶電第4季營收可望維持在第3季以上水準，有機會具小幅成長表現，不過，單季是否能夠轉虧為盈則仍需進一步觀察。

此外，市場今年以來關注晶電的重點在於蘋果的MiniLED的出貨，據了解，MiniLED 需求來自蘋果的平板及NB，晶電對於蘋果供貨的產能均已備齊，目前台灣產能可望滿足蘋果約3分之2的需求，目前據市場傳言，蘋果使用MiniLED的新款產品可能延至明年第2季推出，屆時，可望對晶電營運具較明顯的拉抬效果。

股價表現上，11月初時，晶電股價約仍在32.8元，近2周股價緩步上漲之後，今日股價高點來到38.8元，股價短線漲幅18.3%，寫下該股近2個月以來股價新高。