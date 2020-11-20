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陞達科掛牌開紅盤漲逾三成 審慎樂觀看明年

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
陞達科20日掛牌上櫃，圖右為該公司董事長李坤蒼。記者鐘惠玲/攝影
陞達科20日掛牌上櫃，圖右為該公司董事長李坤蒼。記者鐘惠玲/攝影

風扇馬達驅動控制IC業者陞達科（4945）於今（20）日以每股38元價格掛牌上櫃，早盤股價一路見紅，漲幅超過三成，最高來到54.4元。陞達科董事長李坤蒼表示，審慎樂觀看明年。

陞達科今年前10月合併營收為3.29億元，年增16.5％，前三季稅後淨利4,032.7萬元，年增32.8％，每股純益為1.55元。法人估計，該公司今年業績應可成長雙位數百分比。

陞達科兩大業務包括風扇馬達驅動控制IC開發，及微控制器（MCU）代理買賣，其中前者在上半年業績占比達85％。該公司的風扇馬達驅動IC業務約有68％應用於伺服器散熱風扇，市占率約達16％，未來規畫持續開發IT產品散熱風扇應用以外的市場，將陸續布局家電與車用市場。

李坤蒼說，目前其客戶端的客戶已囊括主要品牌廠，所以他滿有信心陞達科將隨著客戶成長，後續仍有成長機會。本來以為第3季伺服器市況會較淡，但其相關出貨並沒有減少，第4季也還不錯，甚至有機會比第3季來得好。

只是，李坤蒼也不諱言，目前晶圓代工產能吃緊，雖然陞達科明年爭取到的產能比今年多，但封測端的交期也拖長，以前只要四周，現在卻要六周或八周，還在想辦法改善。

陞達科成立於2000年，於2017年時與巨馳國際合併，成為被動元件通路商日電貿（3090）的子公司。日電貿原本對陞達科持股比例過半，在後者上櫃之後，持股比例約降到四成多。

晶圓代工

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