記憶體明年市況先下後上 南亞科、旺宏領先創波段新高

今年下半年以來台股記憶體相關族群是在市場一路看壞下，營運持續表現優於市場預期，今（20）日南亞科（2408）及旺宏（2337）二檔台股記憶體指標股股價率先表態，同步創下波段新高，市場分析師認為，市場仍在觀察年底前市況，而市場資金已提前布局明年可望在第2季至下半年回升的記憶體前景。

第4季以來，記憶體價格確實已出現小幅下跌，下游也有去化庫存的動作，不過，近日記憶體市況及價格尚沒有明顯反轉之下，相關個股股價卻是領先表態，今日南亞科盤中股價最高來到69元，不僅逼近70元關卡，股價也寫下今年3月以來，即近8個月的新高；另外，旺宏今日盤中股價高點也來到35.9元，寫下今年5月中旬以來，即近6個月股價新高。

其餘記憶體及記憶體模組股，包括華邦電（2344）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）及宇瞻（8271）等股，盤中也都是上漲表現。

市場分析師認為，主要由於外資為主的中長期資金，多認為記憶體短期內再出現報價重跌的機會已不大，尤其，全球記憶體大廠對明年新產能開出也轉趨保守下，價格後市再修正空間有限，短期而言，今年第4季到明年第1季，或許記憶體價格仍有小幅修正的可能，但若以中期來看，目前多數記憶體業者均認為，明年第2季供需將趨於平衡，但進下半年包括DRAM及NAND記憶體都將出現供給吃緊的情況，近期資金進場已進行中期布局。

今年第4季以來，除server以外的其他產品包括PC、mobile及graphics DRAM需求仍將維持穩健；然而在server端庫存調整的情況下，server DRAM的拉貨力道較難復甦，並將持續壓抑整體DRAM報價，因此仍將呈現量增價跌的走勢，整體DRAM產值較無明顯變化。