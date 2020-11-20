宏碁醫院感染管制系統 獲COVID-19最佳產業解決方案

宏碁資訊服務股份有限公司協助衛福部疾病管制署（CDC）規劃與建置「台灣醫院感染管制和抗藥性監測系統（THAS）」，獲得2020年度全球資通訊科技應用傑出貢獻獎 -「傑出COVID-19最佳產業解決方案」全球首獎，該獎項主要表彰因應用資通訊技術在對抗COVID-19並對社會福祉有重大貢獻的企業或組織，該獎項為世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）所頒發，有「資通訊界的奧斯卡獎」美稱。

THAS系統主要提供政府與醫院的醫事及專業人員，用以監測醫療院所相關流行病感染發生情形，並蒐集全國性抗生素抗藥性資料，作為制定流行病感染及抗生素管制政策的重要依據；該系統同時也透過數據的分析，讓管理者可及早預防院內感染事件的發生、並管制感染案例的擴大。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示： 「THAS系統於2019年11月完成建置，隨即面臨2020年初COVID-19全球疫情挑戰，THAS監測系統也立即發揮守護防疫的綜效。此次，宏碁資訊AEB更從129個提名中脫穎而出，獲得COVID-19最佳產業解決方案全球首獎，是給予宏碁資訊在科技防疫應用的最高鼓舞，同時肯定台灣抗疫成果獲全球認可。」

THAS做為國家級監測平台，目前已成功串聯台灣600多家主要醫療院所，覆蓋率達9成，且約有1,400多位醫療專業人員應用該平台作為感染病例資料及抗生素管理的通報查核與監測分析感染，也是此次中央傳染病指揮中心（CECC）每日疫情通報的指標資訊之一 。

宏碁（2353）資訊規劃的THAS在系統規格、資訊安全全面升級，其主頁儀表板會根據醫療院所提報的數據現況轉換成圖像式模型，直覺式呈現醫療照護感染來源分布、相關感染發生趨勢和院內感染菌株排行表等關鍵資訊。當醫療團隊需更深一步分析， THAS也提供國際監測指標數據作為比對依據，幫助醫院管理者了解自身醫院的感染及抗生素抗藥性現況，以便在未知疫情爆發前，能提前啟動防禦關鍵性的一步，成為守護台灣健全醫療體系的重要基石。