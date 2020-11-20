物聯網時代來臨 北市、桃市導入研揚智慧路燈方案

專業物聯網及人工智慧邊緣運算平台研發製造大廠研揚科技（6579），日前應邀參加花蓮智慧城鄉交流座談會，會中除了有智慧治理分論壇及智慧安全分論壇外，還有多家國內知名廠商與會，於現場攤位展示不同領域之AI解決方案，期透過此次交流座談會中的智慧城市推動經驗分享與研討，來促進全台地方產業交流及建立智慧城鄉應用服務需求與技術供給平台。

此次智慧城鄉交流座談會有來自新北市、花蓮縣、台東縣、桃園市、基隆市、宜蘭縣、南投縣、及新竹市等地方政府代表，分享在智慧治理及智慧安全的應用及實務需求；場外還有10家業界AI邊緣運算解決方案知名廠商，包括中華電信（2412）、研揚科技、碩網資訊、冠宇國際電訊、拓連科技、宜眾資訊、茂德科技、中光電智能機器人、中興保全（9917）及大同世界科技（8099），在現場展示目前最新智慧城市、智慧醫療、智慧防災等應用方案，研揚科技展示智慧城市中需要大量佈建的智慧路燈與後台控制系統。

研揚Atlas智慧路燈控制系統，可應用在戶外智能路燈控制及使用多個氣體感測器進行環境及空氣品質監測。適用於十字路口等多個交通樞紐，監控車流及人流，同時搭配AI模組進行邊緣運算，來針對停車計時收費等，促進智慧城市運營效率，提高公民滿意度並降低成本。提供智慧城市管理者一個整合戶外影像攝影機、空氣偵測及路燈控制的完整解決方案。

研揚科技物聯網產品處處長莊富傑表示，研揚目前智慧路燈及智慧燈桿在台灣的佈建目前於台北市及桃園市，未來希望共同協助東台灣智慧城市的建置。且座談會前花蓮縣徐縣長就帶領各部主管來參觀研揚攤位，並對研揚在桃園青埔智慧園區所規劃的多樣智慧應用非常感興趣，例如智慧水位偵測系統、智慧公廁、智慧路燈，及車流分析裝置等應用。這場座談會是相當好的交流機會，讓各縣市了解目前產業界所研發的智慧應用，也讓產業界知道各地政府機關的需求。