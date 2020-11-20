明年營運樂觀 宏觀早盤漲逾7%

射頻晶片業者宏觀（6568）於昨（19）日舉行法說會，釋出明年營運樂觀的消息。宏觀今日早盤股價一度漲逾7％。

宏觀累計前10月合併營收為8.5億元，年減10.6％。該公司上半年業績受到新冠肺炎疫情影響，第3季營運已回溫，並創單季營收歷史新高。法人評估，宏觀本季業績可能比第3季小降，但仍呈現年成長狀態，全年業績可能比去年減少個位數百分比。

宏觀第3季由於產品組合影響，毛利率降為43.69％，不過由於繼8月之後，該公司10月又有高毛利的委託設計（NRE）業務營收認列，11月與12月也可望有相關挹注，所以第4季毛利率可望提升，因此第4季獲利可能成長，單季每股純益有機會超越第3季的2.51元。

目前宏觀共有五大業務，其中TV接收晶片、機上盒（STB）接收晶片、衛星低雜訊降頻器（LNB）這三大業務，在前10月的業績比重分別為36％、34％與25％。同時，該公司也積極發展無線物聯網通訊晶片與高速光通訊這兩塊新事業，在宏觀前10月業績中，相關業績比重共約5％。該公司預期，相關占比在明年將大幅增長，有機會達20％。

針對TV業務，宏觀指出，該公司第3季接單強勁，全球市占率高達46％，來到歷史新高水準，目前接單動能仍強勁。另外，機上盒晶片業務接單情況也同樣暢旺。在衛星業務方面，旺季通常落在上半年，但今年剛好遇到新冠肺炎疫情，如今正逐漸回溫中，宏觀對於明年首季衛星業務發展感到樂觀。

至於無線物聯網業務，宏觀除了產品，也切入物聯網與射頻矽智財（IP）授權，以及特殊應用IC（ASIC）設計服務，估計在明年與之後，將對該公司業績有更重要貢獻。