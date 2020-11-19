中科、水湳經貿園區加持「惠國沐微風」輕豪宅熱銷五成

中科園區與水湳經貿園區開發，帶動鄰近的大雅地區房市持續升溫，新進場的「惠國沐微風」預售案，標榜大雅地區首棟擁有泳池的度假輕豪宅，獲得不少中科新貴及年輕族群青睞，進場一個月銷售就突破五成。

惠國建設總經理陳盈吉表示，大雅靠近中科、水湳經貿兩大矚目園區，快速接軌國道1號、74快速道路及台中國際機場，不但交通地利之便，更享有完善豐富的生活機能。尤其，大雅北端串連豐洲工業區，加上周邊公司行號林立，豐富的就業機會，房市發展潛力儼然成形，成為年輕族群置產首選。

最近，惠國建設在大雅精華區的學府路、神林南路核心地段，推出「惠國沐微風」案，標榜現代建築外觀，集Alfa Safe制震宅、度假輕豪宅、AI智慧宅於一身，詢問度迅速衝高。

「惠國沐微風」基地924坪，規劃地上12樓、地下二層大樓建築，39至43坪均質3房產品，共88戶住家及4戶店面，每坪單價28萬至30萬元，總銷14億元。

此案坐擁大雅學府路文教圈，散步即可達二和公園，輕鬆享受優雅寧靜的綠意，全聯社、美食小吃近在咫尺，且近中清路麥當勞、肯德基商圈，日常採買便利。

陳盈吉表示，「惠國沐微風」訴求精品度假寓邸，聘請七期豪宅御用建築大師趙英傑，打造優雅建築外觀，並集合上境設計許富居、夏利設計許盛鑫等知名設計師操刀，豐富多元的植栽計畫，創造大雅綠覆率最高的戶外景觀。

另外，社區看劃透明圓弧曲度的度假泳池，池邊可可椰子樹、白沙點綴，無論是小朋友的遊戲區、極富氛圍的吧台區，都襯托出休閒度假飯店的悠閒風格。

至於公設規劃更是豐富，從電影院、會客室、閱覽室、健身房、交誼廳、兒童遊戲室、棋藝室、到頂樓戶外BBQ等，動靜皆宜、一應俱全，甚至打造生態水族箱，繽紛熱帶魚賞心悅目、又能寓教於樂，很受年輕族群喜愛。

現代人重視健康，「惠國沐微風」居家標配德國太格環保無毒耐磨木地板；社區還特別規劃BWT德國「全屋式淨水」方案，加上離子交換軟水設備，從雜質過濾、去除餘氯、軟化水質三方面著手，提升社區住戶生活用水品質。

「惠國沐微風」還超前部署，領先規劃AI人臉辨識智慧宅的全新體驗。包括E-Tag車道管理，可遠距離感應；因應未來趨勢，預留電動車充電專用系統，以滿足住戶需求。