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神盾今表示 明年初主流產品將從8吋轉至12吋廠生產

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

指紋辨識晶片大廠神盾（6462）於19日舉行線上法說會，該公司表示最快於明年初，就會啟動將主流產品從8吋轉至12吋廠生產。

神盾是全球指紋辨識出貨量第二大業者，但今年以來營運陸續遭遇外部亂流，首季遇到新冠肺炎疫情導致中國不少廠區關閉，第2季則是歐美不少地區封城，手機銷售放緩。第3季業績回溫，是今年以來高點，但其實禁令出爐之前，華為一度是神盾的第二大客戶，所以該公司也受到華為禁令事件影響。至於本季，則仍面臨晶圓代工產能受限的挑戰。

神盾坦言，今年對其是較挑戰的一年，該公司累計前10月合併營收為55.64億元，年減10.3％，前三季每股純益為9.08元。

針對晶圓代工產能的議題，神盾主要在台積電與三星下單，該公司指出，許多新應用崛起都需要8吋廠產能，使得相關產能未來可能持續吃緊，還好神盾已經在這一、兩年規畫轉到12吋廠生產。如果順利的話，神盾明年主流光學產品就大多會轉到12吋廠以65奈米製程生產，最快明年初就可實行。同時，該公司也不排除尋求新的晶圓代工供應商。

神盾 晶圓代工

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