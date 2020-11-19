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日月光投控吳田玉：訂單能見度看到明年Q2 展望樂觀

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

日月光半導體（3711）執行長吳田玉今（19）日出席一場高峰論壇，發表對全球趨勢對台灣科技產業競爭力影響的分析，會後吳田玉接受媒體採訪表示，近期半導體產能吃緊，目前公司訂單能見度一路看到明年第2季，展望明年，吳田玉從原先審慎樂觀的態度轉變為「樂觀」。

吳田玉指出，新冠肺炎疫情帶動遠端應用及5G基礎布建，讓ABF載板、BT載板、導線架等材料和封裝與測試生產線，目前需求都「很滿、很緊」，再加上汽車市場也在第3季回溫，所以需求還一直進來，預期供不應求的現況，至少會延續到明年第2季底。

至於市場關注的庫存，吳田玉認為，目前IC設計庫存明顯降低到1個月以下，製造端包括晶圓代工、封測也都很滿，沒有庫存可言，終端通路也沒有庫存；展望明年景氣，吳田玉過往的態度是「審慎樂觀」，不過今天改口說「樂觀」。

論及美國亞利桑那州鳳凰城官員批准與台積電的開發協議，鳳凰城承諾動用2.05億美元，改善基礎設施，日月光投控是否跟進台積電赴美擴廠？吳田玉回應，評估當中，投控考慮規劃調整在中國大陸及海外產能比重。

吳田玉 半導體 日月光

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