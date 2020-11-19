日月光吳田玉： 低利低通膨及5G 科技業有十年榮景

日月光半導體執行長吳田玉分今日以「分析全球趨勢對台灣科技產業競爭力影響」為題發表專演說，強調新冠疫情造成各國貨幣寬鬆，預期低利率和低通膨將可持續至少十年，也將驅策更多企業願意投資，各類新科技產品將因應而生，為科技產業帶來十年榮景，且成長率遠高於全球GDP至少3~5個百分點。

吳田玉指出，雖然這次美國大選，是美國單邊貿易主義與主張全球化的爭戰，他不便評論未來美國政策未來走向。但他強調，60年全球化主流經濟，台灣是受惠者，也是典型成功範例，台灣半導體、電腦及資訊產業擁有完整的設計和製造產業鏈，具有強大的經濟規模制高點和良好的全球客戶共生關係。

他指出，2009年金融風暴，低利率低通膨環境使得貧富差距擴大，但是半導體和網路平台在過去10年加速成長。

今年因疫情蔓延，他預期，未來十年低利率低通膨環境將延續，電子產品從數位經濟及娛樂，升級到健康、工作、教育，加上5G、人工智慧及物聯網，需求將持續擴大。

吳田玉指出，今年全球GDP將下跌4.9%，但半導體可逆勢成長5%，預期未來十年高科技產業可望持續成長，且成長幅度會高於GDP約3到5個百分點。

面對這波新冠肺炎疫情及美中貿易戰，他指出，台灣科技產業面臨三大挑戰，首先是台灣本身保護主義興起，影響分工、分散以及區域平等的產業特性，而保護主義可能在學習環境、人文教育、商業視野自我設限；小族群自滿、多樣性遞減及排他性，會造成長期競爭弱勢。

吳田玉建議，台灣要學習和多元市場主導者，在共生價值循環與長線競爭互補性，相適應調整策略。面對未來競爭更複雜，知識格局要求更高，執行手法更細緻，要培育具有國際視野的專業管理人才。

其次是未來全球若出現非單一系統的平行世界，吳田玉預期，產業生產和研發成本會提高，供應鏈、定價策略和服務平台也與目前經驗值不同；產業規格、智慧財產權、環境安全衛生、公司治理及消費者保護等會有區域性的差異。

他指出，台灣在整體實力及彈性占有優勢，多元化製造系統也是台灣科技業的基本功夫，未來台灣須強化地域性法遵以及在地化產業鏈，建構客製化研發及服務平台，以及市場定價機制、工業4.0和市場中立，因應未來所需。

再者，台灣是亞太交通樞紐，因為疫情產生的遠端連結模式，可能帶來新競爭者及暴露台灣管理人才的弱點。

面對遠距工作、視訊會議、雲端服務等數位轉型浪潮，吳田玉建議，台灣應努力提升語言溝通能力，情境掌握和遠端遙控連線系統的彈性和技術，整合既有優勢及數位應變能力，面對新的競爭者。

在政府政策上，吳田玉指出，全球將高科技產業視為國安國防產業，對全球人才、稅率、研發獎勵的實際需求和產業政策，可能有時間落差，政府應有相對應調整。

展望台灣科技業，吳田玉表示，應鞏固現有摩爾定律優勢，發展人工智慧物聯網及邊緣裝置的龐大商機，迎接多元化、智能化、系統化和微型化的新挑戰。