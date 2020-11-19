快訊

台灣第一位抽象畫家莊世和辭世 享耆壽98歲

如何安全完成登山行程？「一日畢羊縱走」山難省思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月光吳田玉： 低利低通膨及5G 科技業有十年榮景

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

日月光半導體執行長吳田玉分今日以「分析全球趨勢對台灣科技產業競爭力影響」為題發表專演說，強調新冠疫情造成各國貨幣寬鬆，預期低利率和低通膨將可持續至少十年，也將驅策更多企業願意投資，各類新科技產品將因應而生，為科技產業帶來十年榮景，且成長率遠高於全球GDP至少3~5個百分點。

吳田玉指出，雖然這次美國大選，是美國單邊貿易主義與主張全球化的爭戰，他不便評論未來美國政策未來走向。但他強調，60年全球化主流經濟，台灣是受惠者，也是典型成功範例，台灣半導體、電腦及資訊產業擁有完整的設計和製造產業鏈，具有強大的經濟規模制高點和良好的全球客戶共生關係。

他指出，2009年金融風暴，低利率低通膨環境使得貧富差距擴大，但是半導體和網路平台在過去10年加速成長。

今年因疫情蔓延，他預期，未來十年低利率低通膨環境將延續，電子產品從數位經濟及娛樂，升級到健康、工作、教育，加上5G、人工智慧及物聯網，需求將持續擴大。

吳田玉指出，今年全球GDP將下跌4.9%，但半導體可逆勢成長5%，預期未來十年高科技產業可望持續成長，且成長幅度會高於GDP約3到5個百分點。

面對這波新冠肺炎疫情及美中貿易戰，他指出，台灣科技產業面臨三大挑戰，首先是台灣本身保護主義興起，影響分工、分散以及區域平等的產業特性，而保護主義可能在學習環境、人文教育、商業視野自我設限；小族群自滿、多樣性遞減及排他性，會造成長期競爭弱勢。

吳田玉建議，台灣要學習和多元市場主導者，在共生價值循環與長線競爭互補性，相適應調整策略。面對未來競爭更複雜，知識格局要求更高，執行手法更細緻，要培育具有國際視野的專業管理人才。

其次是未來全球若出現非單一系統的平行世界，吳田玉預期，產業生產和研發成本會提高，供應鏈、定價策略和服務平台也與目前經驗值不同；產業規格、智慧財產權、環境安全衛生、公司治理及消費者保護等會有區域性的差異。

他指出，台灣在整體實力及彈性占有優勢，多元化製造系統也是台灣科技業的基本功夫，未來台灣須強化地域性法遵以及在地化產業鏈，建構客製化研發及服務平台，以及市場定價機制、工業4.0和市場中立，因應未來所需。

再者，台灣是亞太交通樞紐，因為疫情產生的遠端連結模式，可能帶來新競爭者及暴露台灣管理人才的弱點。

面對遠距工作、視訊會議、雲端服務等數位轉型浪潮，吳田玉建議，台灣應努力提升語言溝通能力，情境掌握和遠端遙控連線系統的彈性和技術，整合既有優勢及數位應變能力，面對新的競爭者。

在政府政策上，吳田玉指出，全球將高科技產業視為國安國防產業，對全球人才、稅率、研發獎勵的實際需求和產業政策，可能有時間落差，政府應有相對應調整。

展望台灣科技業，吳田玉表示，應鞏固現有摩爾定律優勢，發展人工智慧物聯網及邊緣裝置的龐大商機，迎接多元化、智能化、系統化和微型化的新挑戰。

吳田玉 疫情 半導體

延伸閱讀

智邦拚成長 AI、開放網路、開放電信網路架構三箭齊發

後段封裝缺貨潮 日月光執行長吳田玉：明年Q2前難解決

債務海嘯來了！全球債務估飆277兆美元 GDP占比達365%

大摩預測四利多催動經濟 我國明年上半年GDP看增6%

相關新聞

言出必行！ 美大選後台積電設廠進度不變的三大關鍵

台積電（2330）在宣布將赴美國投資設廠後，相關的進度正逐步落實，最新消息是亞利桑那州鳳凰城將提供2.05億美元基金，協...

財報人氣5金榜！上市櫃季報讚 台積電貢獻二成

面對新台幣匯率強升，但受惠於傳統旺季、蘋果新機拉貨，帶動第三季整體上市櫃獲利達7694億元，創下歷年同期新高，累計前三季淨利達1.69兆元，全年挑戰2.4兆元，締造新猷。

蘋果帶動Type-C快速充電器需求增溫 快充IC缺貨

從iPad Air開始，改採用USB Type-C傳輸介面，再加上iPhone 12供不應求，而MacBook系列Type-C接口的不足，進一步帶動Type-C快速充電器需求增溫。

台積電晶圓盒二大供應商達成專利授權 雙方和解

台積電供應鍵成員--家登精密與美商安堤格里斯公司（Entgris.）雙方已於台灣時間11月18日簽訂保密授權協議書，讓這...

日月光吳田玉： 低利低通膨及5G 科技業有十年榮景

日月光半導體執行長吳田玉分今日以「分析全球趨勢對台灣科技產業競爭力影響」為題發表專演說，強調新冠疫情造成各國貨幣寬鬆，預...

科技部世界創舉「綠能無人機創新大獎賽」 元智、虎尾科大隊伍脫穎而出

「2020綠能無人機創新大獎賽」經過初選、複選、決賽與挑戰賽，長達約半年的競逐，最終賽果正式出爐！虎尾科技大學《MoonFlyerIc》勇奪「太陽能無人機定翼機組」決賽第二名、挑戰賽第二名；元智大學《元智智慧氫能》則囊括「其他綠能動力無人機組」決賽第一名、挑戰賽第二名！「2020綠能無人機創新大獎賽頒獎典禮」於19日舉辦，獎勵這些落實綠能科技並勇於創新的優秀團隊。

集邦：第3季DRAM量增價跌 壓抑營收表現總產值季增僅2%

TrendForce旗下半導體研究處調查顯示，第3季受惠於華為（Huawei）在9月15日禁令生效前大幅拉貨所挹注，各家...

工研院力助臺北建構創新創業生態圈 打造最佳後盾

產業創新與新創活力是城市經濟發展之重要動能，由臺北市政府產業發展局主辦，工研院執行「2020臺北市亮點企業」於今（19）...

台灣晶圓代工Q3合計營收季增15% 估全年上看525億美元

DIGITIMES Research統計，台灣主要晶圓代工廠包括台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347...

台積如果出事 全球一起癱瘓！美國有多依賴「神隊友」台灣？

拜登接任「新美國隊長」，雖然跟川普南轅北轍，共同目標仍是對抗中國崛起，關鍵武器之一，就是半導體。美國有多依賴「神隊友」台灣？我們的機會與風險是什麼？

鳳凰城批准開發協議 台積電：樂見其成

對於外電報導，美國亞歷桑那州鳳凰城已經批准與台積電之間的開發協議，台積電今（19）日表示，樂見其成。

宏達電結盟東華大學 成立東台灣首間VR人才培育中心

宏達電（2498）今（19）日宣布與東部教育重鎮國立東華大學簽署產學合作備忘錄，合力打造東台灣首間VR人才培育中心，共同...

熱門新聞

一口氣被抓到7大缺失 遠雄人壽挨罰280萬

iPhone 12拆解 台積電獨拿大單最威風

台新金董娘以每坪225萬買「文心信義」 今年信義區豪宅最貴

中鋼：離岸風電 營運新主力

隱形富豪！西螺農會存款突破180億 平均存200萬有人破億

寶成：營運逐漸回穩 12月全面取消無薪假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。