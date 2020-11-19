宏觀明年兩大新事業營收占比 估計將大增
射頻晶片業者宏觀（6568）於19日舉行法說會，該公司執行長孫德風表示，該公司第3季業績創歷史新高，第4季動能仍維持強勁，並對於明年營運感到樂觀。
宏觀累計前10月合併營收為8.5億元，年減10.6％。該公司上半年業績受到新冠肺炎疫情影響，第3季已回溫，並創單季營收歷史新高。
至於獲利方面，宏觀累計前三季每股純益為4.5元。由於宏觀10月又有委託設計（NRE）業績認列，11月與12月也可望有相關挹注，所以單季毛利率可望提升。
宏觀共有五大業務，除了TV矽晶調諧器、機上盒（STB）、衛星低雜訊降頻器（LNB）這三大業務之外，也積極發展無線物聯網與高速光通訊這兩塊新事業。宏觀前10月業績中，前述新事業的業績比重共約5％，該公司預期，相關占比在明年將大幅增長，有機會達20％。
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