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科技部世界創舉「綠能無人機創新大獎賽」 元智、虎尾科大隊伍脫穎而出

聯合新聞網 / 台北訊
「2020綠能無人機創新大獎賽頒獎典禮」獎勵落實綠能科技並勇於創新的優秀團隊。
「2020綠能無人機創新大獎賽頒獎典禮」獎勵落實綠能科技並勇於創新的優秀團隊。

「2020綠能無人機創新大獎賽」經過初選、複選、決賽與挑戰賽，長達約半年的競逐，最終賽果正式出爐！虎尾科技大學《MoonFlyerIc》勇奪「太陽能無人機定翼機組」決賽第二名、挑戰賽第二名；元智大學《元智智慧氫能》則囊括「其他綠能動力無人機組」決賽第一名、挑戰賽第二名！「2020綠能無人機創新大獎賽頒獎典禮」於19日舉辦，獎勵這些落實綠能科技並勇於創新的優秀團隊。

台灣無人機產業發展前景看好，此次「2020綠能無人機創新大獎賽」由科技部補助國立成功大學辦理，目的為鼓勵學界及產業共同發想創意，投入無人機創新研發並培育綠能科技與航太系統整合的人才。成功大學賴維祥教授表示，「無人機」是智慧科技時代的新興無人載具，期望透過綠色能源與無人機的技術結合，對未來綠能新創議題創造無限發想。

本次大獎賽吸引眾多優秀隊伍報名，共計38隊進入複賽、6隊進入決賽，2隊進入龜山島舉辦的挑戰賽。元智大學團隊作品《元智智慧氫能》在燃料電池整合、通訊功能整合、長航程任務執行等各方面表現出色，最終在「其他綠能動力無人機組」決賽榮獲第一名，龜山島挑戰賽獲得第二名。虎尾科技大學團隊作品《MoonFlyerIc》則達成太陽能與固定翼無人機之跨領域整合，成功實現低耗能的目標，將此次競賽環保節能的核心精神發揮到極致，最後在「太陽能無人機定翼機組」脫穎而出，獲得決賽第二名、挑戰賽第二名的殊榮。

透過本次競賽，期盼鼓勵航太、能源、其它新創科技領域的有志之士加入挑戰，共同為我國航太發展而努力。「2020綠能無人機創新大獎賽頒獎典禮」更展出包含元智大學與虎尾科大作品在內的四件優秀作品，吸引許多對綠能議題與無人機科技有興趣的各界人士踴躍參與。

「2020綠能無人機創新大獎賽」官方網站：https://www.greenuav.tw

「2020綠能無人機創新大獎賽」粉絲專頁：https://www.facebook.com/greenuav

元智大學團隊作品《元智智慧氫能》在「其他綠能動力無人機組」決賽榮獲第一。
元智大學團隊作品《元智智慧氫能》在「其他綠能動力無人機組」決賽榮獲第一。

虎尾科技大學團隊作品《MoonFlyerIc》在「太陽能無人機定翼機組」獲得決賽第二名。
虎尾科技大學團隊作品《MoonFlyerIc》在「太陽能無人機定翼機組」獲得決賽第二名。

虎尾科技大學團隊作品《MoonFlyerIc》。
虎尾科技大學團隊作品《MoonFlyerIc》。

元智大學團隊作品《元智智慧氫能》。
元智大學團隊作品《元智智慧氫能》。

元智 虎尾科技大學

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