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後段封裝缺貨潮 日月光執行長吳田玉：明年Q2前難解決

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

日月光半導體執行長吳田玉今日出席一場高峰論壇會後接受訪問題時表示， 遠端應用及宅經濟需求強勁， 讓後段打線封裝缺貨潮， 擴散到覆晶封裝（Flip chip）及導架線等材料，估計到明年第2季都無法解決。

這也是吳田玉繼日前在法說會中釋出因新疫情，帶動遠端應用及5G基礎布建，帶動網通、電源管理、筆電和精簡型電腦、面板驅動IC，加上汽車晶也在第3季回溫，加上台灣防疫有成，吸引全球不少晶片廠和系統商將晶片轉向台灣，造成台灣封測廠訂單擠爆，尤其打線需求，嚴重供不應求，缺口高達30%到40%，並預估缺貨至少到明年第2季。

吳田玉昨天強調，這個缺貨效應，已由打線封裝擴散到覆晶封裝，他並提到除了ABF、BT載板缺貨外，連導線架廠商產能全滿。

吳田玉表示，儘管美大選後，地緣政治及新冠疫情仍有不確定因素，但也因新冠肺炎疫情，讓遠端應用成為常態，讓日月光目前的訂單能見度仍高，且預估這波缺貨到明年第2季不會獲得解決。點

吳田玉 疫情 日月光

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