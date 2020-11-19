DRAM Q3總產值季增2% 估Q4報價續跌

TrendForce旗下半導體研究處調查顯示，第3季受惠於華為在9月15日禁令生效前大幅拉貨挹注，各家DRAM供應商出貨表現都優於原先預期，但整體DRAM價格卻是反轉向下，在出貨成長與報價下跌相互抵銷下，多數原廠的營收表現較上季小幅下滑，僅美光逆勢上揚，推升第3季DRAM總產值至174.6億美元，季增2%。

TrendForce表示，造成整體DRAM價格下滑的原因是受到server業者庫存水位偏高影響，第3季server DRAM的採購力道薄弱，導致整體DRAM價格反轉向下；展望第4季，除server外的其他產品包括PC、mobile及graphics DRAM需求仍將維持穩健。

TrendForce認為，第4季在server端庫存調整的情況下，server DRAM的拉貨力道較難復甦，並將持續壓抑整體DRAM報價，因此仍將呈現量增價跌的走勢，整體DRAM產值較無明顯變化。

以營收表現來看，在整體出貨量與平均銷售單價方面，第3季三大原廠都呈現量增價跌情況，僅出貨量的成長幅度不一；三星及SK海力士出貨僅微幅增加，並不足以彌補報價的跌幅，因此營收季減3.1%與4.4%。

美光受到出貨成長約25%的帶動，除營收季增21.9%以外，其第3季市占也提升至25%；由於第4季美光的財務週數將自14週回歸13週，在高基期及報價持續走跌的壓力下，預測其市占將落回以往兩成水位。

以獲利表現來看，第3季整體DRAM均價都下滑，（受各家產品比重與財務會計區間不同而有所差異），獲利表現也有差異。三星營業利益率維持41%，成本優化大致彌補報價衰退；SK海力士由於server DRAM比重高，價格跌幅較大，營業利益率由上一季的35%下滑至29%。

美光本次財報季區間（6月至8月）的報價跌幅小於韓系廠，加上出貨量大增攤低固定成本的幫助，營業利益率由上季的21%逆勢上升至25%。但第4季受報價持續下滑影響，眾原廠獲利能力恐將持續面臨壓力，其中美光出貨衰退幅度較大，恐使其獲利下跌最為劇烈。

台系廠商方面，南亞科（2408）在第2季高基期偏高下，由於出貨量與均價都呈現小幅度下滑，使其第3季營收較前一季衰退5.3%，營業利益率隨著報價走跌而下降，由上季的19.6%降到13.5%。

華邦電第3季受惠於華為拉貨挹注，DRAM及Flash業務同時呈現增長，推升營收逆勢上揚，季成長達11.3%。力積電（Powerchip）營收僅計自家生產的標準型DRAM產品，持續受到包含PMIC（電源管理IC）、Driver IC、CIS在內的邏輯產品需求暢旺，產能持續滿載，壓縮到DRAM產能，使其DRAM營收衰退7.1%。