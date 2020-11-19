快訊

新莊2失蹤少女找到了！與2男跑到桃園 警釐清案情中

十大鬼屋之首、嘉義民雄鬼屋求售 詢問超熱烈

十銓科技推出 ZEUS宙斯雙系列電競記憶體

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

十銓科技（4967）今（19）日發表ZEUS宙斯系列電競記憶體，分別為T-FORCE宙斯U-DIMM桌上型電腦電競記憶體及SO-DIMM筆記本電競記憶體，宙斯系列擁有搶眼霸氣的外型設計，皆採用嚴選高品質IC製成，亦提供高達單支32GB的優異規格及不同頻率選擇。

專為玩家打造擁有強烈閃電風格的T-FORCE ZEUS宙斯U-DIMM電競記憶體，融入T-FORCE專有的特殊圖騰，有如宙斯手持閃電火為玩家助攻，採用高品質晶片，具高達單支32GB的超大容量，且提供DDR4 2666至DDR4 3200等多款頻率供玩家選擇，同時支持O.C Profile 一鍵超頻，告別繁瑣的BIOS超頻設定，無論是Intel或AMD平台皆能輕鬆升級。

繼原有的火神筆記本記憶體後，十銓科技於今日再度推出T-FORCE ZEUS 宙斯DDR4筆記本記憶體來滿足玩家不同的電競設備升級需求，同樣提供單支32GB的優異儲存容量及最高3200MHz的效能，同時經認證後可支援最新第11代Intel及AMD 4000 系列筆記型電腦處理器，玩家無須擔心相容性問題，安裝即升級，展現最佳電競實力。

延伸閱讀

旺旺友聯行動電話險 全新升級

Intel預告代號Ice Lake-SP、以10nm+製程打造的新款第三代Xeon Scalable處理器特色

Google、Adobe針對換上M1處理器的新款Mac打造軟體

單卡就是一台超級電腦運算量！AMD推出CDNA架構設計的Instinct MI100加速卡

相關新聞

言出必行！ 美大選後台積電設廠進度不變的三大關鍵

台積電（2330）在宣布將赴美國投資設廠後，相關的進度正逐步落實，最新消息是亞利桑那州鳳凰城將提供2.05億美元基金，協...

財報人氣5金榜！上市櫃季報讚 台積電貢獻二成

面對新台幣匯率強升，但受惠於傳統旺季、蘋果新機拉貨，帶動第三季整體上市櫃獲利達7694億元，創下歷年同期新高，累計前三季淨利達1.69兆元，全年挑戰2.4兆元，締造新猷。

蘋果帶動Type-C快速充電器需求增溫 快充IC缺貨

從iPad Air開始，改採用USB Type-C傳輸介面，再加上iPhone 12供不應求，而MacBook系列Type-C接口的不足，進一步帶動Type-C快速充電器需求增溫。

台積電晶圓盒二大供應商達成專利授權 雙方和解

台積電供應鍵成員--家登精密與美商安堤格里斯公司（Entgris.）雙方已於台灣時間11月18日簽訂保密授權協議書，讓這...

集邦：第3季DRAM量增價跌 壓抑營收表現總產值季增僅2%

TrendForce旗下半導體研究處調查顯示，第3季受惠於華為（Huawei）在9月15日禁令生效前大幅拉貨所挹注，各家...

工研院力助臺北建構創新創業生態圈 打造最佳後盾

產業創新與新創活力是城市經濟發展之重要動能，由臺北市政府產業發展局主辦，工研院執行「2020臺北市亮點企業」於今（19）...

台灣晶圓代工Q3合計營收季增15% 估全年上看525億美元

DIGITIMES Research統計，台灣主要晶圓代工廠包括台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347...

台積如果出事 全球一起癱瘓！美國有多依賴「神隊友」台灣？

拜登接任「新美國隊長」，雖然跟川普南轅北轍，共同目標仍是對抗中國崛起，關鍵武器之一，就是半導體。美國有多依賴「神隊友」台灣？我們的機會與風險是什麼？

鳳凰城批准開發協議 台積電：樂見其成

對於外電報導，美國亞歷桑那州鳳凰城已經批准與台積電之間的開發協議，台積電今（19）日表示，樂見其成。

宏達電結盟東華大學 成立東台灣首間VR人才培育中心

宏達電（2498）今（19）日宣布與東部教育重鎮國立東華大學簽署產學合作備忘錄，合力打造東台灣首間VR人才培育中心，共同...

華碩、高醫及行動基因三方攜手 攻AI癌症精準治療

華碩電腦（2357）、高雄醫學大學暨高醫大附設中和紀念醫院與行動基因三方，近期簽署策略夥伴合作意向書，將結合行動基因「次...

只用半年就搞定越南廠 這家電聲元件廠怎麼辦到？

美中貿易戰衝擊供應鏈生產布局，電聲元件廠安普新（6743）在即將正式上市前的一場說明會上，除了制式用大螢幕介紹公司歷史、未來營運、產品架構及營運布局...

熱門新聞

黃立成出售17LIVE全數股權 辭去董事所有職務

一口氣被抓到7大缺失 遠雄人壽挨罰280萬

iPhone 12拆解 台積電獨拿大單最威風

台新金董娘以每坪225萬買「文心信義」 今年信義區豪宅最貴

中鋼：離岸風電 營運新主力

北台灣史上面積最大地上權案！板橋浮洲商業區12月招商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。