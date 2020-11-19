十銓科技推出 ZEUS宙斯雙系列電競記憶體
十銓科技（4967）今（19）日發表ZEUS宙斯系列電競記憶體，分別為T-FORCE宙斯U-DIMM桌上型電腦電競記憶體及SO-DIMM筆記本電競記憶體，宙斯系列擁有搶眼霸氣的外型設計，皆採用嚴選高品質IC製成，亦提供高達單支32GB的優異規格及不同頻率選擇。
專為玩家打造擁有強烈閃電風格的T-FORCE ZEUS宙斯U-DIMM電競記憶體，融入T-FORCE專有的特殊圖騰，有如宙斯手持閃電火為玩家助攻，採用高品質晶片，具高達單支32GB的超大容量，且提供DDR4 2666至DDR4 3200等多款頻率供玩家選擇，同時支持O.C Profile 一鍵超頻，告別繁瑣的BIOS超頻設定，無論是Intel或AMD平台皆能輕鬆升級。
繼原有的火神筆記本記憶體後，十銓科技於今日再度推出T-FORCE ZEUS 宙斯DDR4筆記本記憶體來滿足玩家不同的電競設備升級需求，同樣提供單支32GB的優異儲存容量及最高3200MHz的效能，同時經認證後可支援最新第11代Intel及AMD 4000 系列筆記型電腦處理器，玩家無須擔心相容性問題，安裝即升級，展現最佳電競實力。
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