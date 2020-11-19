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集邦：第3季DRAM量增價跌 壓抑營收表現總產值季增僅2%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
DRAM報價毫無起色。（本報系資料庫）
DRAM報價毫無起色。（本報系資料庫）

TrendForce旗下半導體研究處調查顯示，第3季受惠於華為（Huawei）在9月15日禁令生效前大幅拉貨所挹注，各家DRAM供應商出貨表現皆優於原先預期。然DRAM報價受到server業者庫存水位偏高影響，使第3季server DRAM的採購力道薄弱，導致整體DRAM價格反轉向下。在出貨成長與報價下跌相互抵銷的情況下，多數原廠的營收表現較上季小幅下滑，僅美光（Micron）逆勢上揚，推升第3季DRAM總產值至174.6億美元，季增2%。

展望第4季供需，除server外的其他產品包括PC、mobile及graphics DRAM需求仍將維持穩健；然而在server端庫存調整的情況下，server DRAM的拉貨力道較難復甦，並將持續壓抑整體DRAM報價，因此仍將呈現量增價跌的走勢，整體DRAM產值較無明顯變化。

以營收表現來看，在整體出貨量與平均銷售單價方面，第3季三大原廠皆呈現量增價跌情況，僅出貨量的成長幅度不一。三星（Samsung）及SK海力士（SK Hynix）出貨僅微幅增加，並不足以彌補報價的跌幅，因此營收季減3.1%與4.4%。而美光受到出貨成長約25%的帶動，除營收季增21.9%以外，其第3季市占也提升至25%。

以獲利表現來看，第3季整體DRAM均價皆下滑，獲利表現亦有差異。三星營業利益率維持41%，成本優化大致彌補報價衰退；SK海力士由於server DRAM比重高，價格跌幅較大，營業利益率由上一季的35%下滑至29%。美光本次財報季區間（6月至8月）的報價跌幅小於韓系廠，加上出貨量大增攤低固定成本的幫助，其營業利益率由上季的21%逆勢上升至25%。然第4季受報價持續下滑影響，眾原廠獲利能力恐將持續面臨壓力，其中美光出貨衰退幅度較大，恐使其獲利下跌亦最為劇烈

台系廠商方面，南亞科在第2季高基期偏高下，由於出貨量與均價皆呈現小幅度下滑，使其第3季營收較前一季衰退5.3%，而營業利益率亦隨著報價走跌而下降，由上季的19.6%來到13.5%。華邦本季受惠於華為拉貨挹注，DRAM及Flash業務同時呈現增長，推升營收逆勢上揚，季成長達11.3%。力積電營收僅計自家生產之標準型DRAM產品，本季持續受到包含PMIC（電源管理IC）、Driver IC、CIS在內的邏輯產品需求暢旺，產能持續滿載，壓縮到DRAM產能，使其DRAM營收衰退7.1%。

DRAM

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