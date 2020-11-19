台灣晶圓代工Q3合計營收季增15% 估全年上看525億美元

DIGITIMES Research統計，台灣主要晶圓代工廠包括台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）等第3季合計營收139.6億美元，季增14.9%，第4季可望再季增逾3%，帶動全年合計營收上看525億美元，年增30.2%；隨著5G手機滲透率持續上升、台廠擴增晶圓代工產能、調漲代工費用，明年台灣主要晶圓代工業者合計營收可望再成長逾8%。

DIGITIMES Research表示，今年第3季台灣主要晶圓代工業者隨手機、NB供應鏈積極拉貨、趕工出貨華為供應鏈，加上客戶晶片如CPU、GPU(台積電歸類於高效能運算/HPC晶片)上市等因素，合計營收創新高。

展望第4季，蘋果(Apple)新手機熱銷、中美科技戰轉單效應加持，及台積電與聯電續擴產能帶動下，合計營收有望再創高峰。基於2020年下半客戶拉貨動能優於8月時預期，DIGITIMES Research分析師陳澤嘉上修今年全年台灣主要晶圓代工廠合計營收5%幅度，至525億美元。

展望2021年，供應鏈預期數位轉型(digital transformation)需求將持續、5G手機滲透率快速提升、IDM持續委外代工，加上台廠有意續擴12吋(聚焦5奈米與28奈米)與8吋產能，部分業者已調漲代工費用，預估台灣主要晶圓代工廠合計營收可望挑戰570億美元。不過，客戶維持高庫存水準尚無法確定是否為「新常態」，因此庫存去化風險仍不可忽視。