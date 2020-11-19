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賽靈思攜手德儀 共推5G數位前端方案

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

全球5G基礎建設正持續進行，賽靈思與德儀於今（19）日共同宣布，開發具高節能效率的5G解決方案。

賽靈思與德儀共同合作開發可擴展且能靈活應變的數位前端（Digital Front-end）解決方案，能以較少天線數，提高無線電應用的節能效率。這項解決方案主要是運用賽靈思的射頻IP來強化效能，提升室內與室外無線電應用的節能效率，與德儀的AFE7769四通道射頻收發器，可共同讓開發人員更妥善解決大型營運商與私網所面臨的營運成本和資本支出議題。

5G持續發展，需要支援更高頻寬與增強型行動寬頻（eMBB）、巨量物聯網（mMTC）和高可靠低延遲（URLLC）等新型應用，賽靈思執行副總裁暨有線與無線事業部總經理Liam Madden表示，無線電平台成功的關鍵，在於射頻功率放大器（PA）的效率和效能。

即使在低功耗的小型基地台應用中，PA也會消耗一款典型新一代無線電50%以上的功耗，成為拉高營運成本和資本支出的重要因素。因此，能滿足當前和未來PA效率需求、可擴展且靈活應變的數位前端解決方案，是5G平台發展的關鍵所在。

德儀副總裁暨資料轉換器產品業務部經理 Karthik Vasanth指出，借助此方案，設計者能滿足市場對更高瞬時頻寬與天線數量的需求。

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