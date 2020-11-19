台積電晶圓盒二大供應商達成專利授權 雙方和解

台積電供應鍵成員--家登精密與美商安堤格里斯公司（Entgris.）雙方已於台灣時間11月18日簽訂保密授權協議書，讓這場纏訟5年的專利官司以和解收場，有助台積電未來供貨穩定 。

家登今日股價以301元、上漲7.5元開出，且開高走高，展現慶祝行情，盤中漲幅逾4%。

家登表示，因雙方簽署保密協議，無法對外透露協議內容。不過依授權協議書，雙方將撤銷間所有既存之法律訴訟及專利爭議。

家登公司與美商安堤格里斯公司將依授權協議書約定，分別向法院及各機關進行後續法律程序。家登將取回免除假執行之擔保金9億7,887萬元以充實營運資金。

家登表示，展望未來，這次協議有助於未來雙方營運長遠正向發展，家登持續專注營運成長，致力服務全球半導體高階客戶，以追求全體股東最大利益