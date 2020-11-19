快訊

整理／十五年來8家電視台也換不了照 最後有誰順利翻盤復照？

疑不滿中天案男子赴NCC朝旗幟噴綠漆 警當場逮捕帶回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

言出必行！ 美大選後台積電設廠進度不變的三大關鍵

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台積電赴美設5奈米廠，明年動工。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台積電赴美設5奈米廠，明年動工。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台積電（2330）在宣布將赴美國投資設廠後，相關的進度正逐步落實，最新消息是亞利桑那州鳳凰城將提供2.05億美元基金，協助改善基礎建設；同時台積電也開始徵才，種種現象顯示出台積電言出必行，不管誰當總統，設廠計畫並未改變，台經院研究員劉佩真強調，從三大面向來看台積電美國設廠有其必要性。

台積電將在美國亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，這座廠具有相當的指標意義，將是全美第一座先進晶圓製程工廠，因應建廠需求，台積電已設立全資子公司，註冊資本額35億美元，正式展開120億美元的投資計畫。

台積電建廠計畫如期推動中，且已展開人才的招攬，顯示出不管是誰當選美國總統，相關的建廠計畫及布局並未改變，同時，亞利桑那州的官方態度也未受到影響；台積電預計今年底前選定廠址，且與鳳凰城簽訂正式合約；根據協議，這座5奈米廠預計明年動工興建，2024年開始生產。

劉佩真表示，台積電美國設廠有其中長期的必要性，根據半導體生產有效激勵措施法案、美國晶圓代工法案兩個法案，美國政府將扶植Intel(英特爾)在半導體上的發展，即使是英特爾傳出將釋出5奈米訂單，可望交由台積電代工，這也僅是短期的做法。

她分析，台積電美國設廠具有三大意義，一是鞏固北美60%客戶、二是全球布局、三是箝制英特爾、三星在美國的競爭；因此，目前的建廠計畫如期推動中，也的確是有中長期的必要性。

在人才的徵求上，劉佩真認為，透過在美國設廠一方面可以招攬當地的優秀人才，另一方面也可以從台灣徵求人才再派過去，畢竟美國是全球半導體第一大供應國，相對的人才也很多，台積電有能力招募海外人才，對台積電來說也是相當正面的。

不過，她也坦言，台積電在美國設置5奈米廠宣示性意義較大，因為月產能約僅2萬片，但台積電5奈米今年已經量產，明年月產能上看8萬片或更高；另外，明年3奈米將試產，2022年量產；明年5奈米加強版也將量產，台積電在先進製程上的進展快速且領先。

法人也表示，台積電美國廠的5奈米要到2024年才開始生產，不僅是產能，在時間上與台積電先進製程的進展也有一段差距，加上美國生產成本高，供應鏈的群聚效應也不如台灣，可以看出台積電赴美設廠，可能也有一些「不得不」的因素。

台積電目前在華盛頓州有一座8吋廠，再加上亞利桑那州的5奈米廠，未來會不會有更先進製程的設廠規畫？劉佩真認為，包括生產成本、群聚供應鏈等的因素，除非美方有另外的要求，台積電應以維持目前的規畫居多。

台積電

延伸閱讀

台積如果出事 全球一起癱瘓！新美國隊長拜登之盾：台灣

黃齊元／從全球產業趨勢看台積電未來

英特爾推首款資料中心GPU 鎖定雲端遊戲與媒體串流市場

技術超車 甩開英特爾

相關新聞

言出必行！ 美大選後台積電設廠進度不變的三大關鍵

台積電（2330）在宣布將赴美國投資設廠後，相關的進度正逐步落實，最新消息是亞利桑那州鳳凰城將提供2.05億美元基金，協...

台積如果出事 全球一起癱瘓！美國有多依賴「神隊友」台灣？

拜登接任「新美國隊長」，雖然跟川普南轅北轍，共同目標仍是對抗中國崛起，關鍵武器之一，就是半導體。美國有多依賴「神隊友」台灣？我們的機會與風險是什麼？

蘋果帶動Type-C快速充電器需求增溫 快充IC缺貨

從iPad Air開始，改採用USB Type-C傳輸介面，再加上iPhone 12供不應求，而MacBook系列Type-C接口的不足，進一步帶動Type-C快速充電器需求增溫。

台積電晶圓盒二大供應商達成專利授權 雙方和解

台積電供應鍵成員--家登精密與美商安堤格里斯公司（Entgris.）雙方已於台灣時間11月18日簽訂保密授權協議書，讓這...

工研院力助臺北建構創新創業生態圈 打造最佳後盾

產業創新與新創活力是城市經濟發展之重要動能，由臺北市政府產業發展局主辦，工研院執行「2020臺北市亮點企業」於今（19）...

台灣晶圓代工Q3合計營收季增15% 估全年上看525億美元

DIGITIMES Research統計，台灣主要晶圓代工廠包括台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347...

鳳凰城批准開發協議 台積電：樂見其成

對於外電報導，美國亞歷桑那州鳳凰城已經批准與台積電之間的開發協議，台積電今（19）日表示，樂見其成。

宏達電結盟東華大學 成立東台灣首間VR人才培育中心

宏達電（2498）今（19）日宣布與東部教育重鎮國立東華大學簽署產學合作備忘錄，合力打造東台灣首間VR人才培育中心，共同...

華碩、高醫及行動基因三方攜手 攻AI癌症精準治療

華碩電腦（2357）、高雄醫學大學暨高醫大附設中和紀念醫院與行動基因三方，近期簽署策略夥伴合作意向書，將結合行動基因「次...

只用半年就搞定越南廠 這家電聲元件廠怎麼辦到？

美中貿易戰衝擊供應鏈生產布局，電聲元件廠安普新（6743）在即將正式上市前的一場說明會上，除了制式用大螢幕介紹公司歷史、未來營運、產品架構及營運布局...

日經：台積竹南廠3D晶片 後年投產

台積電先進封裝布局傳捷報。日經新聞報導，台積電規劃，2022年竹南廠量產3D堆疊封裝技術晶片，Google和超微將成為首...

鴻海越南顯示器廠 本周量產

鴻海斥資2,600萬美元（約新台幣7.5億元）興建的越南廣寧省顯示器廠，本周生產第一批顯示器產品，該廠預定今年生產2萬台...

熱門新聞

黃立成出售17LIVE全數股權 辭去董事所有職務

一口氣被抓到7大缺失 遠雄人壽挨罰280萬

iPhone 12拆解 台積電獨拿大單最威風

台新金董娘以每坪225萬買「文心信義」 今年信義區豪宅最貴

全聯林敏雄：PX Pay將走出全聯 計畫開500坪以上旗艦店

中鋼：離岸風電 營運新主力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。