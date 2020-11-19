言出必行！ 美大選後台積電設廠進度不變的三大關鍵

台積電（2330）在宣布將赴美國投資設廠後，相關的進度正逐步落實，最新消息是亞利桑那州鳳凰城將提供2.05億美元基金，協助改善基礎建設；同時台積電也開始徵才，種種現象顯示出台積電言出必行，不管誰當總統，設廠計畫並未改變，台經院研究員劉佩真強調，從三大面向來看台積電美國設廠有其必要性。

台積電將在美國亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，這座廠具有相當的指標意義，將是全美第一座先進晶圓製程工廠，因應建廠需求，台積電已設立全資子公司，註冊資本額35億美元，正式展開120億美元的投資計畫。

台積電建廠計畫如期推動中，且已展開人才的招攬，顯示出不管是誰當選美國總統，相關的建廠計畫及布局並未改變，同時，亞利桑那州的官方態度也未受到影響；台積電預計今年底前選定廠址，且與鳳凰城簽訂正式合約；根據協議，這座5奈米廠預計明年動工興建，2024年開始生產。

劉佩真表示，台積電美國設廠有其中長期的必要性，根據半導體生產有效激勵措施法案、美國晶圓代工法案兩個法案，美國政府將扶植Intel(英特爾)在半導體上的發展，即使是英特爾傳出將釋出5奈米訂單，可望交由台積電代工，這也僅是短期的做法。

她分析，台積電美國設廠具有三大意義，一是鞏固北美60%客戶、二是全球布局、三是箝制英特爾、三星在美國的競爭；因此，目前的建廠計畫如期推動中，也的確是有中長期的必要性。

在人才的徵求上，劉佩真認為，透過在美國設廠一方面可以招攬當地的優秀人才，另一方面也可以從台灣徵求人才再派過去，畢竟美國是全球半導體第一大供應國，相對的人才也很多，台積電有能力招募海外人才，對台積電來說也是相當正面的。

不過，她也坦言，台積電在美國設置5奈米廠宣示性意義較大，因為月產能約僅2萬片，但台積電5奈米今年已經量產，明年月產能上看8萬片或更高；另外，明年3奈米將試產，2022年量產；明年5奈米加強版也將量產，台積電在先進製程上的進展快速且領先。

法人也表示，台積電美國廠的5奈米要到2024年才開始生產，不僅是產能，在時間上與台積電先進製程的進展也有一段差距，加上美國生產成本高，供應鏈的群聚效應也不如台灣，可以看出台積電赴美設廠，可能也有一些「不得不」的因素。

台積電目前在華盛頓州有一座8吋廠，再加上亞利桑那州的5奈米廠，未來會不會有更先進製程的設廠規畫？劉佩真認為，包括生產成本、群聚供應鏈等的因素，除非美方有另外的要求，台積電應以維持目前的規畫居多。