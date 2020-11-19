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宏達電結盟東華大學 成立東台灣首間VR人才培育中心

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
宏達電與東華大學合力打造東台灣首間VR人才培育中心。圖／宏達電提供
宏達電與東華大學合力打造東台灣首間VR人才培育中心。圖／宏達電提供

宏達電（2498）今（19）日宣布與東部教育重鎮國立東華大學簽署產學合作備忘錄，合力打造東台灣首間VR人才培育中心，共同推動高等教育深耕計畫，落實教學創新、發展大學多元特色與領域研究。宏達電將豐沛的創新研發能力注入大專院校，結合高等教育師資共同培育新世代優質人才。未來雙方更將合作成立HTC VIVE教學認證中心，厚植VR內容研發實力。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，5G世代的來臨將帶動產業的快速變遷，未來市場對於VR/AR/MR/XR人才需求將大幅增高，而隨著全球VR生態圈發展更趨成熟及疫情影響，未來的工作與生活型態正迅速轉化中，而虛擬實境是實現新工作與生活型態的關鍵。宏達電瞭解處於全球VR領導地位所肩負的責任，需積極培育虛擬實境人才，因此與國立東華大學合作成立東台灣第一間VR人才培育中心，建置高端教學環境，提供專業技術資源與指導，厚植VR研發實力。

國立東華大學校長趙涵捷指出，虛擬實境技術發展一日千里，國內在5G網路佈建的部份也逐步成熟，這兩件事情意味著虛擬實境將能夠為人們帶來全新且具革命性的資訊交換體驗。能與宏達電合作，成立首間大專院校VR人才培育中心，東華（1418）將由課程設計與人才培訓開始，蓄積開發及研究能量，中長期將整合中心培訓的人才及本校跨域科研的能量，一起為台灣的人才培育貢獻一份心力。

國立東華大學係由資工系負責VR人才培育中心運營，系主任江政欽表示，資工系有五分之一的學生是來自三十幾個國家的外籍生，極具國際視野，輔以本系堅強的研發實力，屢在科技部人工智慧創新研究計畫、數位經濟前瞻技術研發與應用專案計畫、產學聯盟計畫等大型國家重要整合型計畫中評選出線，為國家經濟發展挹注創新數位科技元素。非常期待讓資工系成為HTC VR的教學認證中心，為台灣培育更多VR數位內容人才，對國家數位發展做出更多貢獻。

中心的第一個計畫將由教授帶領研究所和大學部學生進行一系列觀光、藝術、文化及教育的跨域運用，學校並積極地為地方規劃及開發具在地特色的VR數位內容，其中精心研製虛擬實境內容《穿梭古今虛擬實境時光機以七腳川事件為例》，在疫情帶來全球各地觀光旅遊的寒冬，顯得格外有意義。使用者只要戴上VIVE Cosmos或一體機VIVE Focus Plus，就能親身體驗如花東縱谷、七星潭及慶修院等東岸舉世聞名的美景，完全不用擔心車流人潮，即可盡情遊覽奇峻的高山峽谷，和碧藍翠綠的溪水，不受任何空間和疫情的限制，也能帶給大家愉悅正向能量。

VR 虛擬實境

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