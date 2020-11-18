友達全方位永續表現 囊括台灣永續企業獎13項大獎

台灣企業永續獎今（18）日舉辦頒獎典禮，友達（2409）以卓越的永續績效囊括13項獎項肯定，包含「台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告白金獎」、「英文報告書金獎」，以及企業績效類「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「永續水管理獎」、「社會共融獎」、「創意溝通獎」、「人才發展獎」、「性別平等獎」、「創意成長獎」、「透明誠信獎」及「供應鏈管理獎」獎項，在環境、社會、治理等各面向均獲評審肯定；同時以友達水資源的故事「AUO GreenArk Journey - From Industry Water Optimizing to Sustainable Ecosphere」榮獲全球企業永續獎（GCSA）世界級最佳方案Outstanding Practice肯定，為本屆唯一獲此最高殊榮的企業。

由台灣永續能源研究基金會舉辦的台灣企業永續獎，是國內極具公信力之企業永續獎項，亦為評估企業永續績效的重要指標。友達以優異的綜合績效在獲得評審全面性的肯定，在提升企業競爭力的同時，兼顧對環境、社會與公司治理的永續價值，以透明、高可信度報告與利害關係人溝通，促進資訊分享交流。友達光電董事長暨執行長彭双浪表示：「面對氣候變遷的影響、貿易政局的變化，企業面臨的挑戰仍多，公司持續以穩紮穩打的方式，提升友達各方面的軟硬實力，並以開放態度，偕同價值鏈夥伴共同打造雙贏局面，實踐企業轉型，永續經營之目標。」

友達在永續委員會穩定之運作下，依據AUO EPS 三大主軸系統性逐步推展永續目標。其中在環境面向，友達落實全方位氣候行動，建立水管理最佳方程式，透過系統管理、技術導入、及AI 智能全面驅動更積極的節水、減碳力道，在極端氣候的狀態下，做好減緩與調適之準備；積極發展循環經濟，不但減低原材料總用量，開發污泥減量技術，更將廢液轉為有價金屬，形成外循環商業模式，創造附加價值；太陽光電領域則持續開發太陽能電廠智慧運維系統，追求創新及服務機會，獲本屆「氣候領袖獎」、「永續水管理獎」、「循環經濟領袖獎」及「創意成長獎」肯定。

企業治理方面，友達以「透明誠信獎」展現高標準的公司治理機制，獲證交所評鑑公司治理前5%企業認證。今年並連續第11年入選道瓊世界永續指數（DJSI），除在經濟面與環境面表現優異外，在重大議題、客戶關係管理、政策影響、環境報導、環境政策與管理系統、氣候變遷策略、社會報導及人力資本發展等8項目獲得滿分肯定。同時亦名列富比世「2020 最佳雇主排行榜」，重視員工的平等及發展，打造幸福職場，協助GOLF學用接軌聯盟籌組社團，促進產學共構學習平台及畢業生和產業人才需求無縫接軌，獲本次「人才發展獎」及「性別平等獎」肯定。在「社會共融獎」、「創意溝通獎」項目，友達透過深耕計畫及品牌經營，與9大利害關係人多元互動，藉由親訪議合、經驗分享合作等方式，傾聽外界聲音與尋求合作結盟機會，形成共好驅動力。