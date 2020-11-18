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精誠推雲端服務品牌 宣示成為有定價權的原廠

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

精誠資訊（6214）今（18）日宣布推出整合人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、雲端運算及微服務（Micro-Service）的雲端服務品牌GARAOTUS，鎖定基因工程與大氣科學領域，進軍全球市場。GARAOTUS團隊負責人薛聖傑表示，「我們自己就是原廠」。

過去精誠以系統整合（SI）業務為主，代理國際原廠的軟硬體產品，定價權乃掌握在原廠手中。精誠總經理林隆奮表示，精誠現在走向生態圈的整合（XI），幫客戶進行軟體與大數據的整合。過去許多技術與服務是由硬體帶著走，現在大多由軟體驅動，而提供平台的國際原廠做出改變，企業只能跟著改。唯有掌握定價權、定義權，才能有自己的智財（IP），毛利率才可以提高，才有機會成為千億元級的廠商。GARAOTUS有自己開發的平台，以及融合AI、HPC的技術，目前精誠已與GARAOTUS協作，在客戶服務、行政支援等展開合作，已順利取得香港與台灣的訂單。

薛聖傑表示，除了基因學領域以外，大氣科學及自然災防預警，也是需要大量影像及數據分析的領域，更是一片新興藍海。面對5G時代，GARAOTUS將進一步深化HPC技術與晶片結合，期結合更多國際夥伴，開拓HPC技術更多應用。

而今年的新冠肺炎疫情，更為HPC帶來新的應用契機，GARAOTUS也將在12月15日邀請英特爾、Red Hat及研華科技等合作夥伴，參與國際線上研討會「AI／HPC Virtual Summit 2020」，針對基因學分析及物聯網應用，如何結合AI與HPC進行深度探討。

精誠 雲端服務 軟體

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