快訊

獨／中天關台NCC點名公廣新聞進駐 華視：試積極爭取

NCC否決中天續照 驗證總統府密件傳言、敲響言論自由喪鐘

聯電連續十三年獲「台灣企業永續報告獎」半導體業唯一

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）CSR績效表現再下一城；繼2008年起連續入選道瓊永續性指數DJSI成分股，聯電今（18）日宣佈，連續十三年獲得台灣永續能源研究基金會頒發的「台灣企業永續報告獎」，亦蟬聯三年獲得最高榮譽白金獎，是全國唯一連續十三年獲台灣企業永續報告獎的半導體企業。

「TCSA台灣企業永續報告獎」係台灣永續能源研究基金會自 2008 年起，為鼓勵企業提升公司經營永續議題之質與治理資訊揭露之量，以加強其對維護永續發展、友善環境及公益社會的重視與投入所設立之獎項。聯電落實公司治理與資訊透明，為股東創造利益並提升企業價值，以資訊揭露完整、可信度高及溝通成效佳，成為國內參與最早、獲獎次數最多的企業。

聯電表示，除了依據全球永續性報告協會的最新標準GRI Standards及全面揭露選項（Comprehensive Option）編製企業社會責任報告書外，亦將聯合國永續發展目標（SDGs）於公司之推動狀況納入與結合，並委請第三方驗證機構依據AA1000 Assurance Standard Type II高度保證等級標準，進行報告內容查證確保揭露品質。此外，聯電參採True Value真實價值方法學，將非財務績效指標財務化，並依照TCFD架構進行氣候變遷資訊揭露，鑑別出重大氣候變遷風險和機會點。

聯電秉持著「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的精神，致力於 ESG「環境、社會、治理」三面向永續理念的推動，此為繼今年5月份連續6年獲證交所「公司治理評鑑Top 5%」、連續13年列名「道瓊永續指數世界指數成分股（DJSI World Index）」後再度獲獎，除了顯示聯電在資訊揭露上的完整性、可信度與溝通性受到肯定外，也展現聯電長期以來推動企業永續作為的堅持與決心。

聯電 晶圓代工廠

延伸閱讀

台指期開盤上漲8點 台積期貨開漲0.5元

台積、聯電 四檔聚焦

上月業績快報／聯電+5.2% 世界-0.1%

聯電接單旺 10月營收創歷史次高

相關新聞

群創落實社會責任 獲台灣企業永續四大獎

2020台灣企業永續獎今（18）日舉辦頒獎典禮，面板大廠群創（3481）榮獲「台灣永續企業績優獎」、「台灣企業永續報告書...

AI時代來臨 群聯推出可客製化企業級SSD解決方案FX系列

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合服務廠商群聯電子（8299）於今（18）日發佈全新一代可客製化企業級SSD解決方案F...

台灣企業永續獎 日月光獲多項肯定

日月光投控再獲台灣永續能源研究基金會所主辦「TCSA台灣企業永續獎」之「創新成長獎」、「供應鏈管理獎」、「社會共融獎」、...

宏碁加拿大電競LCD顯示器 奪下市場新霸主

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）加拿大電競LCD顯示器自5月份起市佔逐月攀升，更在9月份創下近兩年新高，以34%市...

台積電擴張5奈米製程 明年底將囊括近6成先進製程市占

TrendForce旗下半導體研究處表示，觀察目前最先進的5奈米製程，台積電（2330）在華為旗下HiSilicon遭美...

股王大立光接棒演出 盤中漲逾6%

權王台積電（2330）連續大漲噴出後今（18）日持穩表現，盤面上多方領頭羊轉而由股王大立光（3008）接棒演出，盤中帶量...

特斯拉供應鏈明年仍看好 貿聯及聯嘉業績展望正向

台股特斯拉供應鏈逐漸增加，其中，貿聯-KY（3665）及LED燈廠聯嘉（6288）也都是市場關注的供應鏈指標股，由於今年...

鴻海科技集團榮獲2020 TCSA台灣企業永續獎

鴻海科技集團今（18）日榮獲台灣企業永續學院主辦的「2020台灣企業永續獎」報告書金獎，這是鴻海（2317）連續兩年得到...

蔡力行：聯發科整體薪酬有競爭力

對於台積電宣布明年將調整薪酬結構，聯發科執行長蔡力行今（18）日受訪時認為，每個公司都有其薪酬結構，聯發科在包括固定薪資...

筆電兩大陣營助攻 廣達第4季出貨上看2000萬台

代工廠廣達今年第3季筆電出貨創新高、達1830萬台，法人看好在MacBook新機與Chromebook需求帶動下，廣達第...

宏碁旗下安圖斯推高階工作站 首波限量三百台

宏碁（2353）旗下子公司安圖斯科技致力成為高速運算與整合解決方案的領航者，提供多元產品組合，滿足不同客群的需求；暨Al...

蔡力行：明年智慧型手機需求一定回升

關於華為出售次品牌榮耀後，聯發科（2454）是否可以出貨給新榮耀，聯發科執行長蔡力行今（18）日出席第3屆GCSF全球企...

熱門新聞

興富發台中高鐵站「夢幻誠」工地晚間發生火警

7-ELEVEN終於加入統一獅封王優惠 11月20日登場

避免秋冬疫情再起 國泰、富邦等金控業紛紛取消尾牙

新Xbox供不應求 台鏈補

黃立成辭17LIVE所有職務 全數股權售回公司

台泥集團全力拚減碳 張安平因這點直言對法人「很失望！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。