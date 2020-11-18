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展現綠色與創新實力 南亞科再獲企業永續獎七大獎

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

南亞科技（2408）今（18）日榮獲由台灣永續能源研究基金會主辦的《2020台灣企業永續獎》7項大獎，囊括「台灣TOP50永續企業獎」、企業永續報告「白金獎」，以及「創新成長獎」、「資訊安全獎」、「供應鏈管理獎」、「社會共融獎」及「氣候領袖獎」多項殊榮，肯定南亞科技在持續獲利下發揮核心創新價值，邁向永續發展的努力。

南亞科技總經理李培瑛博士表示，將持續以「創造長期價值」、「緊密夥伴關係」與「實踐正向影響」三大策略，實踐南亞科技「智慧世代•最佳記憶體夥伴」的中心思想。身為全球半導體業的成員，全球第四大DRAM公司，將以智慧研發創新基礎，持續強化自身優勢，並偕同全球營運夥伴及利害關係人往永續經營的道路邁進，攜手為整體環境、社會及經濟的正向發展，發揮關鍵影響力。

因應全球氣候變遷與永續發展局勢，南亞科技將企業核心競爭力與聯合國永續發展目標(SDGs)對接。產品開發上，導入生命周期思維與綠色設計，致力研發先進且高效率低耗能的環境友善產品，目前銷售佔比已逾7成，並強化價值鏈溫室氣體盤查完整性，以辨別溫室氣體產生熱點。

所銷售的低耗能DRAM產品，協助消費者節省一年約4億952萬度電力的消耗，其減碳量等同於561座台北大安森林公園的吸收量。同時，公司永續發展委員會積極推動環境永續發展之計劃，制訂溫室氣體管理、資源循環再利用以及綠電目標，導入ISO 50001認證之能源管理系統，並結合AI與數據分析科技改善節能落實綠色生產，實踐創新科技為環境作出正向的實質貢獻。

南亞科 大安森林公園

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