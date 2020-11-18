群創光電榮獲「2020台灣企業永續獎」四項大獎

2020台灣企業永續獎今（18）日舉辦頒獎典禮，群創光電（3481）榮獲「台灣永續企業績優獎」、「台灣企業永續報告書銀獎」、「循環經濟領袖獎」與「永續水管理」四項殊榮。此為繼獲頒「2020 SGS CSR Awards氣候變遷管理卓越獎」、入選「道瓊永續世界指數(DJSI World Index)」及「道瓊永續新興市場指數(DJSI Emerging Markets Index)」殊榮後，群創在永續經營的重視與投入，再次受到肯定。

董事長暨執行長洪進揚表示，落實企業社會責任是群創光電從未停歇的永續目標，也是企業展現當責的最佳表現，群創在追求營運獲利的同時，積極回應聯合國永續發展目標(SDGs)，持續致力公司治理、環境、社會的永續價值提升。2020年新冠肺炎疫情撼動全球，此時更是考驗企業善盡社會責任的關鍵時刻，因應疫情全球醫療設備需求高漲，群創以本業出發，以高規格醫療面板產品，力挺全球防疫之戰，守護人類健康。群創將維持營運穩健，調整經營策略，為利害關係人創造共好利益，致力達成「永續核心‧共存共榮」目標。

循環經濟領袖獎-群創首創全球液晶萃取回收系統

因應全球氣候變遷可能帶來的營運風險，群創提升綠色生產績效，將循環經濟理念落實在營運管理中，並以推動顯示器綠色循環經濟，首創全球液晶萃取回收的越案例，今年獲頒單項績效「循環經濟領袖獎」，透過與工研院合作建立廢液晶分離系統，達成減廢及原物料回收雙贏的績效。2019年全數產線完成運作，年可處理廢液晶玻璃達3,000公噸，可謂開創循環經濟之成功新典範。群創將持續發展物料回收再生循環方法，在提升資源使用效率同時，亦減少廢棄物產生與能資源使用。

水資源管理獎-群創2019年用水強度大幅降低，台灣面板業最優

群創在節水成效多年維持優異水準，成效已有目共睹，2019年製程水回收率達97%，成效遠優於科管局標準的85%，年節水約達11萬座標準泳池水量，TFT-LCD製造廠單位投片面積用水量用水強度指標更為面板業最優。供水穩定一直是群創營運風險所關注議題，對外與政府機關合作，對內聚焦節水及回收再利用，導入智能監控管理系統，以穩定廠內用水系統穩定運轉。2019年用水強度相較2018大幅降低5.8%，績效堪稱全台面板業最優，2025年長期目標將再挑戰用水強度降30%(vs.2016)，長期投入節水卓越表現，群創今年亦獲頒水資源管理獎肯定。